- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- Jaf in banii publici ai județului! Asta e concluzia unui raport intocmit de Curtea de Conturi in urma controalelor efectuate, anul trecut, la primariile, societațile comerciale de interes local și la alte instituții publice din Gorj, in total 61 de entitați publice, pana la data intocmirii…

- "Nu s-a imbunatatit gradul de satisfactie a clientilor si nu au fost luate masuri suficiente si adecvate pentru stimularea celor mai eficiente canale de distributie a produselor TAROM. Neregularitatile de zbor au generat plata de despagubiri catre clientii TAROM in cuantum total de 3.790 mii lei…

- Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana CNPR de Curtea de…

- Conpet a efectuat, in 2016, cheltuieli pentru lucrari de investitii si modernizari in suma de 668.000 lei, fara respectarea principiilor de eficienta, eficacitate si economicitate, acestea fiind ulterior suspendate, sistate si/sau casate, reiese din Raportul dat publicitații de Curtea de Conturi.

- "Actiunile de audit financiar si de conformitate, efectuate de catre Curtea de Conturi, au identificat cazuri de nerespectare a reglementarilor legale, constatandu-se abateri care au condus fie la nestabilirea, neurmarirea si neincasarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori…

- Curtea de Conturi a descoperit plati nelegale de peste 3,96 milioane de lei la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), si de 8,3 milioane de lei la agentiile judetene de profil, potrivit Raportului pe 2016 al CC.

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt, Florin Iordache, scrie AGERPRES.Intrebat de jurnalisti care…

- Lucrarile de înregistrare a bunurilor imobile în anii 1998-2010 au avut loc cu abateri extrem de grave de la cadrul legal-normativ,a constatat Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a examinat în ședința din 13 februarie Raportul auditului conformitații cu tematica…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost chemat astazi la Inalta Curte de Casatie și Justiție, pentru a afla care este soarta dosarului sau. Pe 25 ianuarie, instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu au avut avocat. Paul Stanescu a venit atunci la…

- Scandalul preventiv al majorarii salariilor crește pe masura ce se apropie termenul confruntarii contabile. Se bat cap in cap doua estimari privind numarul celor care prin majorarile astea vor pierde bani: Guvernul zice ca doar 3%, in timp ce sindicatele vestesc o apocalipsa de 80% STOP Devine insa…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, a recunoscut consilierul presedintelui ANRM, confirmand astfel rezultatele controalelor…

- Romgaz are termen pana la 29 iunie 2018 sa stabileasca valoarea prejudiciilor evidentiate in urma unui control al Curtii de Conturi, se arata intr-un document care va fi discutat de catre...

- Curtea de Conturi a cerut Romgaz sa recupereze prejudiciile de peste 2 milioane euro cauzate prin acordarea unor sporuri pentru orele lucrate peste programul de lucru de catre persoane cu functii de conducere, dar si prin decontarea ilegala a biletelor de avion necesare plecarii in concedii.

- Raportul de audit financiar la Consiliul Județean Cluj pe anul 2016 arata dimensiunea dezastrului din instituție. În 2016, Consiliul Județean Cluj a avut doi președinți, Marius Mînzat și Alin Tișe, ambii din PNL. Din start, auditorii menționeaza în raport faptul ca “din…

- Romania – Canada, 10-11 februarie, Grupa Mondiala II a Fed Cup. Finanțare refuzata de MTS, dar acceptata de Primariile din Cluj și Neamț. Cum jongleaza cu bani publici doua instituții ale statului. Guvernul a decis sa taie finanțarile din bani publici la federațiile la care a gasit neregul i, printre…

- Consiliul Local Limanu, UAT Limanu si seful administratiei locale, Daniel Georgescu, au inregistrat, zilele trecute, pe rolul Judecatoriei Mangalia, un dosar cu obiectul "pretentiildquo; impotriva fostului primar al comunei, Nicolae Iustin Urdea, actualmente consilier local din partea PNL. Actualul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate…

- Un edil din judetul Timis este acuzat de catre un fermier din localitate ca s-a instapanit peste pamanturile comunei. Primar la Parța de cand s-a inființat comuna – in 2004, prin desprindere de Șag -, tehnicianul veterinar Mihai Petricaș face și desface absolut totul in localitatea aflata la 16 kilometri…

- Pe cand era secretar general al Guvernului si a adoptat pozitia „#rezist”, Mihai Busuioc a fost „buturuga mica” de care s-au impiedicat planurile pucistilor Grindeanu si Ponta de a prelua Puterea dupa sinistra baricadare in birourile Palatului Victoria. Numai ca Busuioc era deja prea expus pentru a…

- Gelu Stefan Diaconu, fost sef al ANAF, dezvaluie faptul ca succesorul sau in aceasta functie, Bogdan Stan, era pasionat de jocurile de poker. Stan a fost demis la sfarsitul anului trecut de Mihai Tudose, insa Dragnea l-a numit mai apoi la Curtea de Conturi. „Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala,…

- Gelu Diaconu a postat imaginea pe Facebook. ANAF executa datornicii, sute de mii de somatii trimise. Vezi daca esti pe lista "Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala, morala si profesionala a PSD in epoca Pablito, iata o poza cu fostul sef ANAF, Bogdan Stan, omul de casa…

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, vine cu dezvaluiri incredibile, pe Facebook. Diaconu scoate la iveala faptul ca unul dintre succesorii sai, in prezent consilier la Curtea de Conturi, ar fi dependent de jocuri de noroc. Diaconu a postat chiar si o fotografie cu Bogdan Stan, caci despre el este vorba,…

- "Tudose, ca Basescu: cu cat tipa mai tare cu atat sa fim atenti ce face pe la spate! 22 decembrie. Ora 16.35. La SGG e trimis, pt publicare in Monitorul Oficial, Ordinul nr 525 al ANRM prin care pretul de referinta la gaze naturale urma sa fie adus la nivelul la care se vand astazi pe piata…

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Consiliul National al Audiovizualului,…

- Situatie aproape exploziva in centrele APIA din tara, dupa ce Ministerul Agriculturii a transmis in judete o nota conform careia sunt sume de recuperat de la angajati, ca urmare a majorarilor salariale operate in trecut, care ar contraveni Legii 284/2010. Concret, angajatii ar avea de dat…

- La controlul efectuat de Curtea de Conturi, in acest an, la Primaria Campina, au fost descoperite unele nereguli in acordarea de sporuri și indemnizații unor angajați din administrația locala. Practic, au fost oameni care au primit mai mulți bani decat li s-ar fi cuvenit. Valoarea neregulilor depașea…

- Uninea Salvati Romania (USR), filiala Bucuresti, a anuntat, luni, ca va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale, nou infiintate de Primaria Municipiului Bucuresti.

- Aflati in greva japoneza pentru ca le scad salariile de la 1 ianuarie 2018, angajatii APIA au primit vestea ca au si bani inapoi de dat, dupa ce Curtea de Conturi a imputat Ministerului Agriculturii ca le-ar fi acordat, din 2011, bani mai multi decat prevede legea.

- Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 29 noiembrie, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) pentru anul 2016. Misiunea de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale CEC aferente exercițiului bugetar…

- În cadrul ședinței publice din 30 noiembrie, Curtea de Conturi a examinat raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în R. Moldova. În conformitate cu Programul activitații de audit public extern al Curții de Conturi, misiunea de audit al mediului privind calitatea…

- Auditorii au depistat în activitatea celor doua instituții denaturari semnificative în evidența contabila, precum și în raportarea financiara. În cadrul ședinței publice din 27 noiembrie, anul curent, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului situațiilor…

- Pe 1 decembrie, comerciantii de pe esplanada Casei Culturii le vor oferi sucevenilor, contra cost, fasole, cirnati si vin fiert. Primarul Ion Lungu a spus ca ar fi vrut ca municipalitatea sa faca cinste, insa primarii din tara cu care a vorbit i-au spus ca a venit Curtea de Conturi si le-a imputat banii…

- Curtea de Conturi (CC) a examinat în cadrul ședinței publice din 21 noiembrie, curent, Raportul auditului performanței/TI „Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementarii Proiectului „e-Transformare a Guvernarii”?” …

- ANAF a trimis catre 200.000 de romani instiintari de plata, prin care sunt somati sa isi achite contributia la sanatate pentru anul 2012. Graba Fiscului se justifica prin faptul ca de la 1 ianuarie 2018 aceste datorii se prescriu. Totusi, multi dintre cei care au primit astfel de…