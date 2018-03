Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei reia, marti, dezbaterile la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul magistratilor si Legii 317/2004 referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii, pentru punerea lor in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.Citeste si:…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti sunt asteptati sa se pronunte, marti, in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, chemat 'la raport',…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat socul serii in direct la Romania TV. Actualul senator spune ca ar exista o legatura foarte stransa intre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si mogulul Dan Voiculescu. Mai mult, Basescu 'ii face praf' si pe cei de la Antena 3, dar si pe politicienii care ar…

- Omul de afaceri George Becali a declarat ca "nu a calcat" niciodata in curtea SRI si ca nu ii cunoaste pe fostul director adjunct al SRI Florian Coldea si pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi. "Nu puteam sa las o minciuna sa dainuie in spatiul public. Aici ma refer la (Sebastian n.r.) Ghita, la interviul…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Procesul dintre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi și jurnaliștii Antena 3 ar putea avea parte de o rasturnare de situație neașteptata, dupa ce un judecator din dosar a facut cerere de abținere.Aceasta cerere se va judeca in data de 15 martie și daca va fi admisa dosarul va fi repus pe rol, informeaza…

- Jurnaliștii Antena 3 și luju.ro au decis sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul Laurei Codruța Kovesi, dupa ce DNA a intervenit in procesul civil de la Curtea de Apel Ploiești, informeaza Antena3.Jurnaliștii Antena 3 și Luju.ro acuza intimidari din partea Direcției Naționale Anticorupție…

- Fostul director adjunct al Curtii de Conturi Timis, in prezent director al institutiei, a castigat procesul prin care a contestat o sanctiune disciplinara aplicata la reclamatia medicului Mihai Ionac de fosta conducere a Curtii de Conturi a Romaniei.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Inspecția judiciara s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reamintim ca șefa DNA cere 1 milion de lei daune, dupa ce in platoul ”Sintezei Zilei” s-au pus simple intrebari…

- Publicația online Lumea Justiției a descoperit care este manevra subversiva ce se afla in spatele presiunilor puse de DNA pe judecatoarele de la Curtea de Apel Ploiești care dezbat dosarul in care Laura Codruța Kovesi cere daune unor jurnaliști. Dosarul in care DNA cere Curții de Apel Ploiești documente…

- Direcția Naționala Anticorupție intervine in procesul civil dintre Laura Codruța Kovesi și jurnaliștii Mihai Gadea, Radu Tudor, Bianca Nae, Mugur Ciuvica și Razvan Savaliuc. Șefa DNA cere 1 milion de lei daune, dupa ce in platoul ”Sintezei Zilei” s-au pus simple intrebari și s-au emis opinii, referitoare…

- Directia Nationala Anticoruptie intervine brutal in dosarul 6043/3/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in care are calitatea de parata, alaturi de Laura Codruța Kovesi, dosar in care sefa DNA are si calitatea de reclamanta, care pretinde daune de 1 milion de lei de la Antena 3 si jurnalistii…

- Probele nu au existat si, implicit, fapta nu a putut fi probata, din cauza ca au incalcat un articol din legea privind… functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune. Curtea de Apel Ploiesti a motivat, recent, solutia definitiva pronuntata in dosarul de coruptie al sefului Logisticii…

- Un fost judecator din Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ii da lovitura presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Toni Grebla a spus in direct la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader, trebuie acceptata…

- Judecatorii CAB au respins, joi, cererea de intrerupere a executarii pedepsei facuta de torționarul Alexandru Vișinescu, dupa condamnarea la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații. Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat pe motiv ca bolile de care sufera ar face imposibila…

- Laura Codruța Kovesi are mari probleme in ultimele doua saptamani! Contestata vehement de politicienii cu probleme penale, șefa DNA a fost propusa pentru revocare de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Totul s-a intamplat dupa ce Antena 3 a difuzat inregistrarile din sediul DNA Ploiești in…

- PSD sustine decizia privind revocarea lui Kovesi: In sfarsit, cineva a „rupt pisica” Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat in cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente clare si solide, iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a…

- Chevron a virat statului roman 97,17 milioane de dolari, datorie constatata de Curtea de Arbitraj de la Paris, care a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Cosinesti, Vama Veche si Adamclisi.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri 'scandalul' din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind 'un fel de aghiotant' al sefei DNA Laura…

- Fostul procuror șef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești, Liviu Tudose, a depus o plangere penala pe numele procurorilor de la DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, informeaza Antena 3.

- Procurorul Mircea Negulescu, audiat la Parchetul General pe 22 februarie. Procurorul Portocala, respectiv Mircea Negulescu, este chemat la audieri in urma denunțurilor depuse și in urma inregistrarilor aparute in presa. Negulescu este citat joi, 22 februarie, la 10.30, la Parchetul de pe langa Inalta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit astazi, la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. Dupa aparitia imaginilor s-a speculat in spatiul public faptul ca in dosarul pe care Toader il avea in mana ar fi fost cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste…

- Inregistrarile prezentate de Vlad Cosma cu procurorii DNA au produs o noua scindare in viața publica și politica, dar și cateva premiere. Laura Codruța Kovesi a susținut o conferința de presa la sediul DNA, ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-a intrerupt vizita in Japonia, președintele Klaus…

- Un apel a telefonic, facut luni in jurul pranzului, a dus la evacuarea incintei Curtii de Apel Bucuresti (CAB). In zona au ajuns politistii, dar si pirotehnistii. Concret, s-a dat alarma, dupa ce s-a primit un telefon la 112, in jurul orei 12 si 20 de minute, din partea unui barbat, din cate anunta…

- Intr-o interventie telefonica la Antena 3, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu si-a spus punctul de vedere cu privire la decizia pe care urmeaza sa o ia ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Șerban Nicolae considera ca Laura Codruța Kovesi submineaza credibilitatea instituției pe care o conduce, conferința de la DNA fiind o dovada in acest sens. „Cred ca in materie de comunicare, nimeni nu submineaza credibilitatea Direcției Naționale Anticorupție mai tare ca șefa acestei instituții.…

- Curtea de Apel Galati a decis sa repuna pe rol dosarul Danielei Vasiliu, administrator al agentiilor de turism Sigura Traveling si Pro Vacances, care fusese condamnata in prima instanta la inchisoare cu suspendare pentru inselaciune in forma continuata.

- Plin scandal in peisajul justiției din Romania! Dupa ce s-a redeschis, din nou, Cutia Pandorei- acuzații grave, dezvaluiri fara precedent despre șefa DNA- iata ca, Laura Codruța Kovesi vine cu o explicație referitoare la declarațiile facute de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, la cererea jurnaliștilor…

- La data de 12 februarie a.c., politisti din cadrul Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale Buzau au depistat si prins un barbat in varsta de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, urmarit la nivel international, pe numele caruia autoritatile judiciare din Italia au emis mandat european…

- Tinerii aflați in arestul IPJ Buzau pentru trafic de etnobotanice s-au saturat repede de detenție și au facut cerere de eliberare. Ei au contestat masura arestului preventiv dictata de instanța pe 5 februarie, insa magistrații de la Curtea de Apel Ploiești le-au respins acțiunea ca nefondata. Cei patru…

- „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public le are in anumite momente. (...) Plangerea a depus-o unul dintre inculpatii care este judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta plangere…

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, la adresa DNA. „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public…

- Laura Codruta Kovesi, prin institutia pe care o conduce, a iesit la tac in razboiul pe care il duce cu Antena 3. Astfel, institutia pe care o conduce a transmis un comunicat de presa prin care a anuntat ca trei persoane au pus la cale un complot asupra acestei institutii. Astfel, aceasta a subliniat…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. La scurt timp dupa ce aceste acuzații, Laura Codruța Kovesi…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.Vezi si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- De la fuziune la razboiu a fost un singur pas in cazul PMP și UNPR, iar lupta in instanța dintre cele doua formațiuni dureaza deja de mai multe luni. Reprezentanții UNPR contesta fuziunea cu partidul lui Basescu, procesul fiind in acest moment la Curtea de Apel București.Urmatorul termen in…

- Laura Codruța Kovesi este parata intr-un nou dosar. Mai exact, șefa DNA a fost data in judecata de procurorul Doru Țuluș pentru anularea ordinului de revocare din DNA. Mai exact, Țulus ii cere lui Kovesi sa ii plateasca despagubiri in valoare de... 1 leu. Acțiunea de la Curtea de Apel București (CAB)…

- Razboiul dintre sefa DNA si procurorul revocat Mihaela Moraru Iorga continua cu documente explozive. Potrivit jurnaliștilor de la Lumea Justitiei, Iorga o da din nou in judecata pe Laura Codruta Kovesi, cere anularea ordinului de revocare si despagubiri de 10.000 euro, informeaza luni Antena3.Sefa…

- V. Stoica Magistrații Curții de Apel Ploiești l-au achitat, in prima instanța, pe primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, intr-un dosar care a fost instrumentat de Mircea “Portocala” Negulescu, fostul procuror al DNA Ploiești intrat in atenția Inspecției Judiciare pentru mai multe abateri disciplinare.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre Legile justitiei, dar acest lucru nu inseamna ca a evitat dialogul cu seful statului. Afirmatia lui Toader a fost facuta dupa ce Iohannis a sugerat ca ministrul…

- Primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea, aflat la al treilea mandat si trimis in judecata intr-ub dosar de luare de mita a fost achitat, in prima instanta, de Curtea de Apel Ploiesti. In acelasi dosar, secretara orasului, Beatrice Radulescu, a fost de asemenea achitata, in timp ce judecatoarea Ruxandra…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti, instanta la care s-a judecat procesul in care judecatoarea Ruxandra Popescu a fost trimisa in judecata alaturi de primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea si de secretara orasului, Beatrice Radulescu, au dispus, miercuri, condamnarea magistratului si achitarea celorlalti…

- Robert Gabriel Nisipeanu (18 ani), elevul din Dambovita care in primavara anului 2017 a trimis mesaje Politiei si Jandarmeriei amenintand ca va arunca in aer doua licee din Targoviste, a fost condamnat, miercuri de Curtea de Apel Ploiesti.