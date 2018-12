Stiri pe aceeasi tema

- Ziaristul turc Kamil Demirkaya, angajat al publicației Zaman Romania, a fost ridicat miercuri dimineața de acasa, in baza unui mandat de extradare emis din Antalya, scrie publicația la care lucra jurnalistul. Potrivit acestora, Kamil Demirkaya se afla de doi ani in Romania impreuna cu soția și copilul…

- Protocolul incheiat intre Parchetul General și SRI in 2009 trebuie anulat deoarece incalca legislația drepturilor omului și adauga la lege, susțin avocații soției fostului deputat PSD Dorin Lazar Maior in cererea de chemare in judecata depusa la Curtea de Apel București, scrie Mediafax.Florina…

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au aplicat sechestrul asigurator pe 16 bunuri imobile, in valoare totala de peste 41.000.000 de lei, ale lui Carmen Adamescu. Fosta sotie a lui Dan Adamescu este urmarita penal intr-un…

- Toate mitingurile si adunarile publice trebuie declarate, a decis, ieri, instanta suprema. Adica nu mai poti ocupa strada tuturor cetatenilor fara sa ai o autorizatie si sa iti asumi ce se va intampla acolo. Decizia vine dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a sesizat instanta suprema dupa protestul magistratilor…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis luni instituirea sechestrului pe toate bunurile mobile si imobile detinute de fostul ministru Elena Udrea, pana la concurenta sumei de 4,7 milioane de euro, in vederea confiscarii speciale, anunța Agerpres. Decizia a fost luata de magistrati in dosarul in care Elena…

- Curtea de Apel București a decis, luni, ca instanța a fost sesizata legal, respingand mai multe cereri formulate de Elena Udrea și Dan Andronic. Judecatorii au hotarat ca se poate incepe judecata, insa decizia nu este definitiva."Respinge, ca nefondate, cererile si exceptiile formulate de…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, vineri, intrebat de informatiile potrivit carora protocolul publicat de Darius Valcov ar fi plecat din seiful Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, ca Parchetul General face verificari la aceasta instanta.