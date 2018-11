Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București i-a dat vineri caștig de cauza lui Liviu Dragnea in privința contestarii modului in care Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit componența completurilor de 5 judecatori.

- Potrivit informațiilor obținute de Digi24, solicitarea a ajuns la ICCJ și a fost inregistrata dupa ce completurile de 5 judecatori au fost trase la sorți. Tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor completurilor de cinci judecatori pentru anul in curs au fost facute astazi la sediul Inaltei…

- Curtea de Apel Bucuresti va analiza azi cererea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de suspendare a deciziei Colegiului de Conducere a Inaltei Curti prin care s a stabilit cum vor fi compuse completele de 5 judecatori. Cauza se afla pe rolul Sectiei a VIII a contencios administrativ si fiscal din Curtea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a contestat la Curtea de Apel Bucuresti decizia Colegiului de conducere al Inaltei Curti in cazul constituirii completului de 5 judecatori care judeca apelul impotriva sentintei sale de condamnare, scrie Ziare.com .