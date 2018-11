Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis cererea lui Liviu Dragnea de a anula decizia ICCJ privind tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori din 9 noiembrie. Decizia nu e definitiva, insa instanta a decis suspendarea executarii hotararii ICCJ pana la solutia finala. Hotararea Colegiului de conducere al ICCJ prin care a fost organizata, The post Curtea de Apel București a admis cererea lui Dragnea de anulare a formarii compltului de cinci judecatori de la ICCJ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .