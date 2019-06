Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins joi cererea prin care fostul comisar european pentru sanatate, John Dalli, cerea sa i se acorde despagubiri dupa ce a fost nevoit sa demisioneze in octombrie 2012, in urma unui scandal de trafic de influenta legat de industria tutunului, transmite…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a amanat, marti, pentru data de 28 mai pronuntarea asupra solicitarii de constatare a lipsei de interes formulate, la termenul anterior, de avocatul lui Augustin Lazar privind cererea de suspendare a procedurii de revocare din functia de procuror general, actiune demarata…

- Cladirea care se afla in renovare in centrul orasului Shanghai, China, s-a prabușit in cursul dimineții de joi. Autoritatile locale au anunțat ca au murit cinci oameni, o persoana se afla prinsa sub daramaturi, iar 14 au fost salvate. La ora locala 16:15 (08:45 GMT), ''19 muncitori au scosi din moloz.…

- Un colet care conținea o bomba și muniție a fost gasit, marți, de politia neozeelandeza pe un teren viran din Christchurch, unde 50 de musulmani au fost ucisi in doua moschei in martie de un extremist alb. In legatura cu acest caz a fost arestat un barbat de 33 de ani, despre care poliția nu a dar informații…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul presedintelui Klaus Iohannis si a respins definitiv cererea Ministerului Apararii Nationale de suspendare a decretului prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Initial, pe…

- Cererea Ministerului Apararii de suspendare a decretului prin care a fost prelugit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, a fost respinsa definitiv de judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiției, informeaza Agerpres. Instanța a admis, miercuri, recursul formulat…

- Procesul lui Augustin Lazar in care cere suspendarea procedurii de revocare a sa din funcția de Procuror General al Romaniei, procedura declanșata de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a inceput la Curtea de Apel Alba Iulia cu o amanare. Dupa un ”joc de ping-pong” intre Curțile de Apel Aba Iulia și…

- Extremistul australian Brenton Tarrant, inculpat pentru atacurile comise vineri la doua moschei din orasul neo-zeelandez Christchurch si soldate cu 50 de morti, intentioneaza sa se apere singur si pare a fi o persoana "rationala", a declarat luni, pentru AFP, avocatul sau din oficiu, conform agerpres.ro. …