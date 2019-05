Curtea de Apel analizeaza daca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti analizeaza, la solicitarea Politiei Romane, daca sunt intrunite conditiile extradarii din Madagascar a fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit sursei mentionate, dupa verificare, instanta va…

- Poliția Romana a sesizat Curtea de Apel București, cu privire la arestarea lui Radu Mazare in Madagascar, instanța urmand sa analizeze daca sunt intrunite condițiile extradarii.Ulterior, Curtea va informa Ministerul Justiției, care va cere autoritaților din Madagascar extradarea fostului edil.…

- Fotografia lui Cristian Rizea a fost postata pe site-ul Poliției Romane, la secțiunea ”Urmariri”, in condițiile in care fostul deputat a fost condamnat definitiv, in urma cu o luna, de instanța suprema la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare.Pe 19 martie 2019, la o zi dupa condamnare,…

- Seful Direcției Generale Anticorupție (DGA) a avut caștig de cauza de cauza, in instanta, Ministerul de Interne. Chestorul Catalin Ionita a obtinut plata retroactiva a sporului pentru titlul de doctor, desi este acuzat ca a plagiat teza de doctorat cap-coada. Lucrarea sa este in atentia Consiliului…

- Victorie definitiva pentru chestorul sef de politie Bogdan Despescu, fostul inspector sef al Inspectoratului General al Politiei Romane si fost inpector sef al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta Ieri, un complet de trei judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti a obligat, printr o decizie…

- Filosoful Mihai Șora a publicat vineri seara pe Facebook un scurt mesaj in care face aluzie la condamnarea primita de Radu Mazare, in dosarul retrocedarilor de plaje. "A! Și inca ceva: fara penali in Madagascar", a scris Mihai Șora, in varsta de 102 de ani. Fostul primar al Constanței, Radu Mazare,…

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost condamnat joi la 9 ani de inchisoare, decizia fiind definitiva. De asemenea, o pedeapsa cu executare a fost dispusa si pentru Cristian Borcea, acesta primind 5 ani. In prima instanta, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat de Curtea…

- Fostul primar Radu Mazare a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 9 ani inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia, plaja si faleza. In acelasi dosar, Cristian Borcea, fost finantator al clubului Dinamo, a fost condamnat la 5 ani inchisoare…