Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis marti exceptia lipsei de interes invocata de Augustin Lazar si, in consecinta, a respins, ca devenita lipsita de interes, cererea de suspendare a executarii actului administrativ formulata de acesta, in calitate de procuror general, in contradictoriu cu Ministerul…

- Unul dintre cele doua procese dintre fostul procuror șef al Romaniei și Ministerul Justiției s-a terminat. Curtea de Apel Alba Iulia a admis marți, exceptia lipsei de interes invocata de catre Augustin Lazar si in consecinta a respins, ca devenita lipsita de interes, cererea de suspendare a executarii…

- Curtea de Apel Alba Iulia a amanat, marți, pentru a doua oara procesului prin care procurorul general Augustin Lazar a contestat propunerea de revocare din functie inaintata de ministrul Justitiei deoarece nu s-a indeplinit procedura de citare pentru unul dintre intervenienți. Urmatorul termen a fost…

- Procesul procurorului general, Augustin Lazar, cu Ministerul Justitiei, in care se solicita suspendarea procedurii pentru revocarea sa din functie, se afla in stare de amanare la Curtea de Apel Alba Iulia, conform Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al Curtii de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean,…

- Curtea de Apel Alba Iulia judeca marti, 19 martie, pe fond, cererea procurorului general Augustin Lazar, privind suspendarea procedurii de revocare initiate de ministrul Justitiei. Dosaurl inregistrat initial la aceasta instanta a ajund si la Curtea de Apel Bucuresti pentru ca ICCJ sa decida competenta…

- Curtea de Apel Alba Iulia judeca marti, 19 martie, pe fond, cererea procurorului general Augustin Lazar, privind suspendarea procedurii de revocare initiate de ministrul Justitiei. Dosaurl inregistrat initial la aceasta instanta a ajund si la Curtea de Apel Bucuresti pentru ca ICCJ sa decida competenta…

- Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit pentru data de 19 martie 2019 un prim termen in dosarul prin care procurorul general Augustin Lazar a solicitat suspendarea procedurii de revocare din functie, initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a afirmat joi, la Antena3, legat de procedura de revocare din funcție a lui Augustin Lazar, ca nu poate decide daca sesizeaza CCR sau nu, lansand totodata un atac la adresa lui Iohannis.„Na, ce sa zic. Perioada de așteptare ne-a cam edificat. Sigur, exista…