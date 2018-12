Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, cererea autoritatilor turce de extradare a jurnalistului Kamil Demirkaya de la publicatia Zaman Romania, informeaza Agerpres. Decizia a fost luata dupa aproximativ un sfert de ora de deliberari. Si Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti…

- Jurnalistul turc Kamil Demirkaya de la publicatia "Zaman" a declarat joi, la Curtea de Apel Bucuresti, ca nu doreste sa fie extradat in Turcia, deoarece Justitia de acolo nu functioneaza, iar jurnalistii si cadrele didactice sunt "o tinta". Ziaristul a mai spus ca a cerut azil in Romania, iar acuzatiile…

