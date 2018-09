Stiri pe aceeasi tema

- CCR decide daca este constituțional ca parlamentarii sa primeasca șpaga ! Curtea Constitutionala ar urma sa dezbata, la sesizarea presedintelui Klaus Iohannis, modificarilor aduse legii 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, care, potrivit șefului

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au fost primiti, joi, la Palatul Cotroceni, de catre consilierii prezidentiali Mihaela Ciochina si Cosmin Marinescu, informeaza Administratia Prezidentiala. "Ministrul Finanţelor Publice şi ministrul Justiţiei…

- Guvernul se intruneste la ora 13.00 in sedinta pentru a gasi o solutie privind rectificarea bugetara. Asta dupa ce presedintele Klaus Iohannis a suspendat sedinta de ieri a Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se reunește pe 4 septembrie, la ora 13.00.Președinția a convocat CSAT, pe rectificarea bugetara. Este prima reacție oficiala de la Cotroceni, dupa ce marți mai mulți membri ai Guvernului au solicitat convocarea CSAT, in premiera pentru țara noastra dupa ’89 . Președinția…

- Prim-ministrul a intrat in concediu, iar președintele Klaus Iohannis a desemnat un interimar. Este scris negru pe alb in decretul prezidențial din iunie 2015, cand premierul de atunci, Victor Ponta, a intrat in concediu pentru a se opera la picior intr-un spital din Turcia. Președintele Romaniei l-a…

- Vicepremierul Paul Stanescu, care preia interimar conducerea Guvernului in perioada in care Viorica Dancila este in concediu, a declarat, vineri, referitor la sesizarea Curtii Constitutionale de catre presedintele Klaus Iohannis pe aceasta tema, ca el si prim-ministrul Viorica Dancila vor respecta decizia…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis președintelui Curții Constituționale, Valer Dorneanu, o cerere de soluționare a conflictului juridic de natura constituționala dintre prim-ministrul Romaniei și președintele Romaniei.

- Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice a fost declarata neconstitutionala in ansamblul ei de catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) deoarece Guvernul nu a solicitat avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), se arata…