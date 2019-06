Curtea Constituționala are in lucru, in faza intocmirii raportului cauzei, un dosar unde trebuie sa se pronunțe asupra constituționalitații prevederilor legale care prevad scutiri de impozite pentru cei care activeaza in domeniul IT, scrie publicația clujeana www.clujust.ro Sesizarea CCR a cerut-o clujeanul Lucian Todoran și a fost admisa de instanța intr-un proces deschis de acesta The post Curtea Constituționala trebuie sa decida daca scutirea de impozit pentru IT-iști este constituționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .