- Curtea Constitutionla a României a fost sesizata de Tribunalul Bucuresti cu o exceptie de neconstitutionalitate în dosarul &"Belina&", în care este trimisa în judecata Sevil Shhaideh, fost secretar de stat

- Curtea Constitutionla a Romaniei a fost sesizata de Tribunalul Bucuresti cu o exceptie de neconstitutionalitate in dosarul „Belina”, in care este trimisa in judecata Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in ministerul Dezvoltarii, acuzata de abuz in serviciu.

- Aparatorii din dosarul Belina, in care Sevil Shhaideh a fost trimisa in judecata, au cerut instantei de la Tribunalul Bucuresti trimiterea unor adrese catre DNA si SRI pentru a afla daca probele din cauza au fost obtinute in baza protocoalelor cu SRI, ei fiind de parere ca dosarul e unul politic.

- Tribunalul Bucuresti incepe audierea martorilor in dosarul Colectiv. Primii 25 de martori au fost citati, vineri, 9 noiembrie, la Tribunalul Bucuresti pentru a da declaratii in dosarul “Colectiv”, cauza in care sunt judecati patronii clubului, pompierii, dar si fostul primar al Sectorului 4, Cristian…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție judeca, luni, apelul declarat de DNA in dosarul lui Toni Grebla, fost judecator al Curții Constituționale, care a fost achitat in prima instanța pentru trafic de influența. Avocații lui Toni Grebla au cerut, la primul termen, amanarea pentru a analiza…

- Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a Civila, in sedinta din data de 16.10.2018 in Dosarul 32833 3 2018, a dispus intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitorului Petrolexportimport S.A.Lichidator judiciar provizoriu a fost numita Casa de insolventa Ionescu si Sava SPRL.In temeiul art.145,…