Stiri pe aceeasi tema

- ''Poate fi limitat dreptul parintilor la educare (a copiilor) in cazul refuzului vaccinarii obligatorii fara un motiv valabil'', se arata in decizia Tribunalului Constitutional, care stabileste ca ''in caz extrem, separarea minorului de familie poate fi constitutionala''.Totusi, acelasi…

- Tribunalul Constitutional al Ungariei a decis ca minorii pot fi separati temporar de parintii lor daca acestia din urma nu permit fara un motiv justificat vaccinarea obligatorie a copiilor, relateaza portalul index, citat vineri de agentia EFE, potrivit agerpres.ro.''Poate fi limitat dreptul…

- Vaccinarea copiilor impotriva rujeolei ar putea deveni obligatorie in Germania, din cauza numarului tot mai mare de imbolnaviri.Este propunerea Partidului Social Democrat, aflat in coalitia de guvernare, si vine la recomandarea Societatii de Pediatrie.

- Putini peste jumatate considera insa ca beneficiile acesteia sunt mai ridicate decat riscurile. „Cercetarea sociologica releva o atitudine ambivalenta a unei parti a populatiei fata de vaccinuri si vaccinare, ceea ce reflecta faptul ca perceptiile rationale asupra acestui subiect sunt viciate semnificativ…

- Patinatorul Emil Imre e singurul medaliat roman in istoria de 26 ani a Festivalului Olimpic al Tineretului European! Acesta a caștigat in 2013, la Brașov, medalia de aur pe distanța de 1.000 de metri la short-track și argintul in proba de 500 de metri. Fara sa primeasca niciun ajutor financiar de la…

- Parinții copiilor cu dizabilitați și adulții cu dizabilitați iși cer drepturile și solicita modificarea proiectului de buget pe 2019, la Timișoara. In fața Prefecturii Timiș, vineri, de la ora 10, va avea loc un protest. The post Protest la Palatul Administrativ din Timișoara al parinților copiilor…

- Directia de Asistenta Sociala Oradea a organizat intalnirea lunara din cadrul programului „Scoala parintilor”, program sustinut de un specialist in domeniul de interes al parintilor. De aceasta data, tema a fost „Preventia gripei si a virozelor respiratorii”, tema abordata de Luminita Rob,…