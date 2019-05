Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justitiei turc a anuntat joi ca a ridicat interdictia impusa cu opt ani in urma liderului istoric kurd Abdullah Ocalan, aflat in inchisoare, de a se intalni cu avocatii sai, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.'Deciziile privind interzicerea intalnirilor a fost ridicata si de acum…

- Conform agentiei de presa Anadolu, in decizia Curtii se sustine ca libertatea de exprimare, precum si libertatea si securitatea personale ale cronicarului Kadri Gursel si ale jurnalistului Murat Aksoy au fost incalcate.Aceasta decizie ar putea deschide calea unor compensatii financiare…

- Curtea Constitutionala a Turciei a decis joi ca autoritatile au incalcat drepturile a doi jurnalisti care l-au criticat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, atunci cand i-au trimis la inchisoare dupa tentativa esuata de lovitura de stat din 2016, transmite AFP. Conform agentiei de presa Anadolu, in…

- Turcia nu va putea anula importurile sale de petrol iranian, in pofida sanctiunilor SUA, deoarece tara nu este pregatita sa rafineze alte tipuri de titei, a anuntat joi ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, informeaza EFE. "Diversificarea surselor noastre de importuri de petrol nu…

- Liderul Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca va ataca la Curtea Constitutionala modificarile Codurilor care au fost aprobate in plenul Camerei Deputatilor. "PNL va ataca la Curtea Constitutionala modificarile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca 30.559 de persoane se afla in inchisoare pentru presupusa lor implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza DPA. Ankara sustine ca in spatele puciului esuat din iulie 2016 s-a aflat clericul Fethullah…

- Un tribunal din Turcia a condamnat miercuri 18 avocati la ani grei de inchisoare in baza unor acuzatii de terorism, potrivit editiei online a ziarului Diken si organizatiei pentru apararea drepturilor omului Amnesty International, relateaza dpa preluata de Agerpres. Selcuk Kozagacli, directorul…

- Autoritatile turce au retinut peste 500.000 de persoane dupa puciul esuat din 2016 pentru presupuse legaturi cu clericul islamist Fethullah Gulen, a declarat duminica ministrul turc de interne Suleyman Soylu, potrivit DPA, informeaza Agerpres.