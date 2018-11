Stiri pe aceeasi tema

- Costa Rica respinge eliberarea condiționata a Elenei Udrea și a Alinei Bica Curtea Constitutionala din Costa Rica a respins cererile de eliberare din închisoare depuse de avocații fostului ministru al turismului din România Elena Udrea și fostului procuror-șef al DIICOT Alina Bica, încarcerate…

- Curtea constitutionala din Costa Rica respinge cererea de eliberare a Elenei Udrea si Alinei Bica. Magistratii din Costa Rica au decis sa respinga cererea de eliberare a Elenei Udrea si Alinei Bica, acestea fiind retinute inca de la 3 octombrie, relateaza surse citate de presa locala. In recursul adresat…

- A doua cerere de eliberare inaintata de Elena Udrea a fost respinsa, aceeași decizie fiind luata și in cazul prietenei sale, Alina Bica. Udrea și Bica, fosta șefa a DIICOT, au atacat arestarea lor dispusa de un tribunal din San Jose la Tribunalul Constituțional, spunand ca magistrații le-au incalcat…

- Elena Udrea si Alina Bica primesc inca o veste proasta in Costa Rica. Tribunalul constitutional a decis, vineri, 16 noiembrie, ca romancele trebuie sa ramana in arest, transmite Romania TV.Inainte de decizia tribunalului, avocații costaricani au venit de urgența in Romania de unde au ridicat…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit, joi, despre operațiunea prin care Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, care sunt cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada, la cateva ore una dupa cealalta.„Eu…

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) a anuntat, joi dimineata, retinerea Elenei Udrea si a Alinei Bica, in Costa Rica, in urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Poliției Romane.Presa din Costa Rica a difuzat,…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in cursul zilei de ieri de autoritațile din Costa Rica, urmand ca judecatorii sa decida daca vor emite masuri preventive și daca se aproba demararea extradarii. Procedura ar urma sa fie de durata din cauza statutului temporar de azilant, dar si a situațiilor…

- "E ciudat, pentru ca Elena Udrea abia a nascut, are o fetita mica. Va fi prezentata unei case de judecata si acolo se vor discuta aspectele privitoare la minora pe care o are in intretinere. Se va discuta si cererea de extradare si instanta se va pronunta. Nu se astepta la asa ceva", a declarat Veronel…