Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Klaus Iohannis este total dezlegat. La maini și la picioare. E conștient ca Guvernul nu mai poate fi dat jos. Dar, in același timp, nici el nu mai poate fi suspendat. Intre puterile statului are loc fenomenul de șah etern. Președintele știe ca poate sa faca orice. Fara a…

- "Cred ca mai poate sa il refuze pe domnul Draghici la transporturi, deși ma indoiesc ca va face acest lucru. Intrebarea este ca...vedeți orice text daca il citești cu rea voința, il poți ințelege așa cum crezi tu. A fost refuzat omul pe funcție, adica doamna Olguța Vasilescu pe funcția de la transporturi,…

- Marius Pieleanu a anunțat faptul ca Mircea Dragici, cel depsre care se spune ca este propunerea PSD pentru Ministerul Trasporturilor, nu dorește sa preia funcția. Anunțul va fi facut chiar maine in CexN al PSD. "Cu atat mai mult cu cat domnul Mircea Draghici va face maine, in Cex-ul de la…

- Decizia a fost emisa de premier in 15 octombrie, fiind publicata luni in Monitorul Oficial. Pe 15 octombrie, Marieta Safta a demisionat din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei. Motivul demisiei ar fi faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta pentru…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei. Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, și fost șef al lui Tudorel Toader la Curtea Constituționala, e de parere ca actualul ministru al Justiției și-a aratat disrețul fața de CSM…

- Guvernul a sesizat Curtea Constituționala in privința unui posibil conflict intre Parlament și Curtea Suprema, in cazul constituirii completelor de judecata, au declarat pentru HotNews surse politice. Decizia vine in contextul in care Liviu Dragnea a reclamat nelegaliatea completului de cinci in fața…

- Romanii s-ar putea prezenta la vot in weekend-ul 6-7 octombrie. Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, luni, ca legea de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie respecta dispozitiile constituționale. Dupa avizul CCR,…

- ”Nu, nu se mai intampla nimic, daca CCR ii da dreptate presedintelui. Banii vor fi deja alocati si deciziile CCR sunt valabile pe viitor. Deci nu se intampla nimic”, a declarat Eugen Teodorovici, la Romania TV. Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm adoptarea proiectului rectificarii bugetare de…