Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile PNL si USR privind numirea in functie a unor membri ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara."Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.l) din Constituție si al art.27 alin.(1) din Legea…

- Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 105/2017 pentru modificarea articolului 23 alineatul (1) litera c) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic 407/2006, care i-a fost transmisa…

- "Luni de la ora 16,00 va fi citita motiunea, apoi va fi un plen comun in care se vor vota cateva functii - ma refer vicepresedintele la ASF, un membru supleant in CA al TVR, o scrisoare a presedintelui Iohannis pentru participarea Romaniei cu trupe in Qatar. Va fi o sedinta mai lunga luni dupa amiaza",…

- Raportul de admitere acordat legii de modificare si completare a Codului de procedura civila si a altor acte normative a fost adoptat de comisie cu unanimitate de voturi."Au fost doua amendamente rezultate din decizia CCR. Curtea a precizat ca la doua articole trebuie sa fim mai expliciti,…

- Pe 31 iulie, presedintele Klaus Iohannis a trimis la CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Codului administrativ. Seful statului sustine ca acest act normativ a fost adoptat de Camera Deputatilor in cadrul unei sesiuni extraordinare neconstitutional intrunita, cele doua Camere ale…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, joi, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis, precum si pe cele ale PNL, USR, PMP asupra Legii privind Codul administrativ. Presedintele Klaus Iohannis a trimis CCR, pe 31 iulie, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Codului administrativ.…

- "Tot ce avem de facut este sa armonizam punctele de vedere ale Comisiei de la Venetia, ale Curtii Constitutionale cu legislatia care exista in momentul de fata si asta, dupa parerea noastra, se poate face numai in Parlament, intr-un singur mod, si anume printr-o comisie mixta Senat - Camera Deputatilor,…

- Senatorul PNL Iulia Scantei a anunțat ca va cere conducerii partidului sa sesizeze Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului pentru declanșarea procedurii parlamentare de revocare din funcție a lui Victor Ciorbea, "ca urmare a incalcarii de catre acesta, cu rea-credința, a atribuțiilor…