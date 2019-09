Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 30 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere patru contestatii impotriva neinregistrarii unor candidaturi la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019. In urma deliberarilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constitutionala:1. A respins contestația…

- Judecatorii Curții Constituționale au admis contestațiile formulate de Radu Moraru, Zamfir Bogdan Mihail și Duța Marin, iar cei trei au unda verde pentru a candida la alegerile prezidențiale.Citește și: Dan Barna, solicitare de urgența pentru Klaus Iohannis, dupa respingerea Rovanei Plumb…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, 12 contestatii impotriva inregistrarii candidaturilor lui Mircea Diaconu, Klaus Iohannis, Hunor Kelemen, Dan Barna, Theodor Paleologu si Viorica Dancila pentru alegerile prezidentiale. Hotararile sunt definitive.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, 12 contestatii impotriva inregistrarii candidaturilor lui Mircea Diaconu, Klaus Iohannis, Hunor Kelemen, Dan Barna, Theodor Paleologu si Viorica Dancila pentru alegerile prezidentiale. Hotararile sunt definitive potrivit news.roCCR…

- CCR obliga BEC sa emita, potrivit legii, o decizie cu privire la candidatura domnului Nicolae-George Epurescu la alegerile pentru Președintele Romaniei. "In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala: Cu majoritate de voturi, 1. Admite contestatia formulata de Partidul Alternativa Civica Atitudine,…

- Anuntul a fost facut luni de Curtea Constitutionala. "1. A respins contestatia formulata de domnul I.-Z. N.-M. privind inregistrarea candidaturii doamnei Vasilica-Viorica Dancila la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019. 2. A respins contestația formulata de domnul M.P.…

- In ziua de 22 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere mai multe contestatii impotriva unor candidaturi la alegerile prezidentiale. CCR a respins contestatiile depuse impotriva candidadatilor Viorica Dancila si Theodor Paleologu. In urma deliberarilor, cu unanimitate…

- In ziua de 22 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere mai multe contestatii impotriva unor candidaturi la alegerile prezidentiale. CCR a respins contestatiile depuse impotriva candidadatilor Viorica Dancila si Theodor Paleologu.In urma deliberarilor, cu unanimitate…