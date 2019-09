Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a dispus inregistrarea de catre Biroul Electoral Central (BEC) a candidaturii omului de afaceri Viorel Catarama la alegerile prezidentiale din noiembrie. Potrivit unui comunicat al CCR transmis luni AGERPRES, Curtea a admis contestatia formulata impotriva…

- In ziua de 22 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere mai multe contestatii impotriva unor candidaturi la alegerile prezidentiale. CCR a respins contestatiile depuse impotriva candidadatilor Viorica Dancila si Theodor Paleologu. In urma deliberarilor, cu unanimitate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, contestația formulata impotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr.10/D din 20 septembrie 2019, formulata de catre Viorel Catarama, in urma respingerii candidaturii acestuia la alegerile prezidentiale. Potrivit deciziei, CCR a admis contestația formulata…

- In ziua de 22 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere mai multe contestatii impotriva unor candidaturi la alegerile prezidentiale. CCR a respins contestatiile depuse impotriva candidadatilor Viorica Dancila si Theodor Paleologu.In urma deliberarilor, cu unanimitate…

- Curtea Constituționala a admis contestația formulata de Viorel Catarama privind respingerea candidaturii prezidențiale. Judecatorii CCR dispun inregistrarea de catre BEC a candidaturii și semnului electoral ale lui Catarama la alegerile din luna noiembrie.„A admis contestația formulata impotriva…

- Biroul Electoral Central a decis respingerea inregistrarii candidaturii si a semnului electoral ale lui Viorel Catarama la alegerile prezidentiale. Institutia precizeaza ca peste 94.000 de semnaturi depuse au fost anulate, deoarece prezentau elemente de similitudine evidente. „In sedinta…

- Viorel Catarama nu poate candida la alegerile prezidențiale, a decis sambata Birorul Electoral Central. Instituția a decis respingerea candidaturii omului de afaceri, impreuna cu semnul sau electoral, pentru ca nu a intrunit numarul minim de semnaturi de adeziune. Mai exact, 94.000 de semnaturi au fost…

- Biroul Electoral Central a decis validarea candidaturii liderului PSD Viorica Dancila pentru alegerile prezidențiale. Totodata, instituția a aprobat și candidatura prezidențiabilului PMP, Theodor Paleologu.Citește și: Forțele pro-Guvern și alianța anti-PSD se ciocnesc pe 'ruinele' ALDE: Harta…