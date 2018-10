Gogoşari muraţi. Reţete savuroase de încercat în această toamnă

Gogosari murati in sos de mustar Ingrediente Gogosari murati in sos de mustar 3 kg gogsari, 300 g mustar simplu, 250 ml ulei, 250 ml otet, 300 g zahar, 1 lingurita piper boabei, 3-4 foi de dafinMod de preparare Gogosari in sos de mustar Spalam si taiem feliute…