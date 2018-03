Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze. „Dupa cum bine…

- UPDATE: Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. „Parlamentul nu poate sa dea legi cu caracter individual care sa produca efecte pentru o singura persoana…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, dupa sedinta Biroului Politic National, ca liberalii sunt pregatiti sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie in cazul unor modificari aduse legislatiei penale, la fel cum au procedat si in cazul legilor Justitiei."Ati vazut…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, dupa sedinta Biroului Politic National, ca liberalii sunt pregatiti sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie in cazul unor modificari aduse legislatiei penale, la fel cum au procedat si in cazul legilor Justitiei. "Ati vazut tactica…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat ca s-a decis in privinta candidaturii pentru o functie in PSD, dupa ce a consultat organizatia din Dambovita pe care o conduce, in cadrul conferintei judeteane.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a lipsit de la bilanțul Parchetului general, a reacționat dupa ce președintele Klaus Iohannis a acuzat ca se incearca subordonarea politica a magistraților. Facand referire la articolul din Constituție care spune ca activitatea procurorilor se face „sub autorititatea…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca este neconstitutional un articol din Codul de procedura penala care se refera la procedura de citare de catre organele de urmarire penala a minorilor care au calitatea de suspect sau inculpat, judecatorii CCR stabilind ca minorii trebuie insotiti la audieri…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis sesizarea de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse unei legi, potrivit careia parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene puteau avea calitatea de comerciant persoana fizica.…

- Cristian Pirvulescu a constatat interes din partea vecinilor europeni pe marginea subiectului, iar imaginea pe care o transmit aceste tensiuni interne, e aceea „de limitare a independenței justiției". „Am fost mirat inca de la sfarșitul saptamanii trecute sa constat ca oamenii pe care nu-i…

- "Este de datoria si obligatia noastra, a miscarii sindicale din Romania, sa ne continuam batalia, chiar daca fostul nostru coleg de miscare sindicala Victor Ciorbea ne-a abandonat. Au trecut mai bine de trei luni si a iesit public, ieri am vazut, cu niste mici chitaieli pe niste site-uri de stiri,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins, luni, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. "Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revovarea sefei DNA. "Cred ca ar trebui sa protesteze…

- Parlamentari de la PNL si USR au depus o sesizare de neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala privind legea care ofera o superimunitate pentru judecatorii CCR, in sensul in care nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv si nici trimisi in judecata decat cu votul a doua treimi dintre…

- "Tudorel Toader a fost actorul unei comedii proaste, penibile, reusind sa se faca de ras si pe plan profesional, si ca ministru. Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei. Toader a devenit sluga politicienilor anchetati sau condamnati penal si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis astazi sa-i ceara lui Klaus Iohannis revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a reactionat aproape imediat si a anuntat ca nu este de acord cu ceea ce a spus Toader si ca pledoaria i s-a parut a fi una gresita. Aceasta reactie a starnit…

- Peste doua treimi dintre cei care au participat cred ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, fie nu va cere revocarea, fie va amana din nou anunțarea unei decizii. Doar 32% dintre respondenți spun ca va fi activata procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA. Contestatarii actualei…

- USR considera injusta decizia CCR de a respinge sesizarile depuse pe legile justiției. Partidul susține ca judecatorii au incalcat propria jurisprudența și avertizeaza ca va ataca din nou modificarile propuse de PSD-ALDE. Curtea Constitutionala a Romaniei a respins miercuri ca inadmisibile sesizarile…

- Dragnea despre Tudorel Toader: Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei, „are ritmul lui” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atunci cand ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va…

- PNL va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 97/1992 privind organizarea si functionarea CCR, prin care a fost instituit "un nou regim" al imunitatii judecatorilor constitutionali, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionel Danca."Partidul…

- Legea prevede expres ca hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) a admis obiectiile de neconstitutionalitate referitoare la patru modificari aduse Legii 304/2004 privind…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca judecatorii au admis sesizarea de neconstituționalitate a PNL, pe motiv ca…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca modificarile la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt partial neconstitutionale. Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor la modificarile celorlalte doua legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a respins o cerere din partea premierului japonez Shinzo Abe privind reluarea imediata a exercitiilor militare comune cu Statele Unite, liderul de la Seul adaugand ca nu accepta o incalcare a suveranitatii tarii sale, relateaza site-ul publicatiei Korea Herald.

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a vorbit la ”Exces de putere” despre dezbaterile din Parlamentul European. Acolo s-a discutat in aceasta saptamana despre legile justitiei din Romania, dar si despre evaluarile DNA, DIICOT si Parchetului General. A

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate de voturi.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii iau in calcul atacarea la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a propunerii legislative pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara. "Suntem…

- Toate actele de urmarire penala prin care s-au administrat probele fac obiectul verificarii in procedura camerei preliminare, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit ca solutia legislativa din Codul de procedura penala care nu permite judecatorului…

- Cautarea unui corp tanar si perfect a alimentat o crestere de 8% a industriei de chirurgie plastica la nivel mondial, pana la 8,6 miliarde de euro in 2017. Cifrele publicate cu ocazia Congresului mondial al profesiei, organizat la Paris, arata "o dinamica sustinuta pentru acest sector intr-un…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor contine dispozitii neconstitutionale. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca in ceea ce priveste prevederile referitoare la atributiile presedintelui Romaniei…

- Presedintele parlamentului regional din Catalonia, Roger Torrent, a decis marti sa amane sesiunea de investire a separatistului Carles Puigdemont, dar i-a luat apararea, asigurand ca acesta are tot dreptul de a fi investit, relateaza AFP, EFE si Reuters. Initial, sedinta forului legislativ…

- Nicolae Burnete, 58 de ani, propunerea PSD pentru functia de ministru al Cercetarii in guvernul condus de Viorica Dancila, este presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca. Burnete a facut parte in 2012 din Consiliul National de Etica, for care a decis ca premierul Victor Ponta nu a plagiat.

- Barbatul de 40 de ani, din comuna Fitionesti, arestat de magistratii de la Judecatoria Panciu pentru niste fapte comise in vara anului trecut, a scapat de arestul preventiv. Arestat pentru vatamare corporala din culpa si tulburarea ordinii si linistii publice, barbatul a facut contestatie si a avut…

- Curtea Constituționala (CCR) a declarat neconstituționale prevederi din Legea privind organizarea judiciara și a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justiției, respectiv Statutul magistraților și organizarea CSM. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca, mai exact, patru…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis ca organizarea la Parchet a unei secții pentru magistrați este constituționala și a decis, in urma ședinței de marți, sa respinga obiecțiile extrinseci legate de Comisiile privind Legile Justiției, a anunțat președintele CCR, Valer Dorneanu. Președintele CCR,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca nu-l evita pe presedintele Klaus Iohannis, precizand ca seful statului poate sa critice la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) modificarile aduse legilor Justitiei. Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM…

- Curtea Constituționala va examina astazi sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atribuțiilor lui Igor Dodon de numire a unor miniștri. Prerogativa urmând sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu scrie DESCHIDE.MD Amintim ca Igor Dodon a semnat demisiile mai multor…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii si avizele negative ale CSM, informeaza Digi 24."Dezbaterea…

- Tudorel Toader a afirmat miercuri seara ca este adevarat ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, dar "a nu-l cauta nu inseamna a-l evita". "Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum era in…