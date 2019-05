Curtea Constitutionala a ordonat ca seful statului sa promulge fara modificari legea ce stabileste dispozitiile judiciare ce deriva din acordul incheiat in noiembrie 2016 intre gherila FARC si guvernul condus de Juan Manuel Santos.



Potrivit Curtii, obiectiile formulate de Duque la proiectul de lege au fost respinse de cele doua camere ale Parlamentului, chiar daca guvernul a contestat rezultatele votului in Senat. In fata lipsei de consens in ceea ce priveste votul, Parlamentul a facut apel la Curtea Constitutionala pentru transarea polemicii.



Ivan Duque si-a recunoscut infrangerea…