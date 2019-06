Curtea Colegiului de Arte s-a umplut de culoare Elevii din clasa a IX -a C au desenat pe betonul din curte, aratandu-și bucuria și mandria fața de arta de a desena. Toți profesorii i-au felicitat pentru activitațile intreprinse in acest domeniu, dar mai ales pentru „devotamentul” de care au dat dovada, urmand ca anul viitor sa paraseasca acest Colegiu de prestigiu. Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

