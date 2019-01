Stiri pe aceeasi tema

- Școlile vor fi inchise vineri din cauza numarului mare de cazuri de gripa. Decizia a fost luata de Ministerul Educației, la recomandarea Ministerului Sanatații. Este vorba despre toate unitațile de invațamant preuniversitar din țara. Școlile vor fi inchise și joi, cand profesorii au zi libera, conform…

- Conform raportarilor Institutului National de Sanatate Publica (INSP), saptamana 14-20 ianuarie a avut un caracter epidemic, la fel ca saptamana anterioara acesteia, arata Ministerul Sanatatii. Numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut din nou cu peste 20- fata de nivelul asteptat.…

- Ministerul Sanatații a anunțat suspendarea cursurilor in școli din cauza gripei pe data de 25 ianuarie. „Ministerul Sanatații impreuna cu Ministerul Educației vor emite un ordin comun prin care se suspenda cursurile in data de 25 ianuarie pe motiv de epidemie de gripa. Fiecare școala va stabili cum…

- Potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, numarul persoanelor care au ... The post Bilanț ingrijorator: 28 de persoane au murit din cauza gripei appeared first on Ziarul Unirea .

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns marti la 27, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica citate de Agerpres.roUltimele doua persoane care au murit din aceasta cauza sunt…

- UPDATE ora 16:15 – Un barbat in varsta de 67 de ani care era internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi a decedat in cursul acestei zile din cauza gripei. Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Sf Parascheva, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul este din judetul Iasi. UPDATE…

- UPDATE ora 12:30 – Inca o persoana a murit din cauza gripei, numarul celor decedati in urma acestei boli ajungand la 14, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a decedat din aceasta cauza…

- Un barbat in varsta de 60 de ani din judetul Prahova a murit din cauza gripei, numarul total al persoanelor decedate in urma imbolnavirii cu virusul gripal ajungand la 11, potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Barbatul avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat antigripal.…