- Elevii Colegiului de Științe ale Naturii „Emil Racovița” Brașov, nu vor merge vineri 2 martie 2018 la cursuri. Totul din cauza unor scurgeri de gaze. „Maine vor fi suspendate cursurile. Laboranta a simțit miros de gaz in laboratorul de chimie. Au fost anunțați cei de la Distrigaz, care au…

- Aeroportul din Dublin a anuntat joi suspendarea traficului aerian incepand cu ora 16.00 GMT (18.00, ora Romaniei), "probabil" pana sambata, din cauza alertei rosii de ninsoare si polei care vizeaza Irlanda, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial, transmite AFP.

- Cursurile vor fi suspendate si joi si vineri la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) din cauza conditiilor meteorologice, urmand ca activitatile didactice sa fie reluate pe 5 martie, informeaza reprezentantii institutiei de invatamant superior.

- Cursurile au fost suspendate in cinci unitati de invatamant din judetul Galati din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ). Potrivit sursei citate, au fost suspendate cursurile in unitatile scolare din localitatile…

- Marti, 27 februarie, in judetul Dambovita au fost suspendate cursurile in doua unitati de invatamant. Potrivit Inspectoratului Scolar, la Scoala Gimnaziala Cojasca, din cauza defectiunilor la liniile de alimentare cu energie electrica nu s-a putut asigura incalzirea caldirii. In al doilea caz este vorba…

- Opt curse scolare din șase raioane ale țarii au fost suspendate astazi din cauza drumurilor inzapezite, transmite MOLDPRES. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, din cauza sistarii acestor curse, peste 200 de elevi nu au putut frecventa lecțiile. Conform datelor, este vorba de curse…

- Toate scolile din judetul Calarasi au fost inchise marti, 27 februarie si miercuri, 28 februarie, din cauza viscolului puternic din Baragan. Conform prefectului de Calarasi, George Iacob, la aceasta ora nu se inregistreaza probleme deosebite in judet: oameni blocati in nameti sau persoane izolate.

- Cursurile sunt suspendate, marți, in mai multe localitați din Alba, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a ninsorii abundente, urmand a fi reluate cand vremea se imbunatați. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Alba au declarat, marți dimineața, ca au fost suspendate cursurile…

- Potrivit CFR Calatori, cele sase trenuri adaugate pe lista celor anulate sunt: R 7372 Galati – Faurei; R 9410 Piatra Olt – Caracal; R 9409 Caracal - Piatra Olt; R 9139 Craiova – Calafat; IR 1885 Titu – Targoviste; IR 1888 Targoviste – Titu. De asemenea, trei trenuri care ar fi trebuit sa ajunga din…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. Compania precizeaza ca nu sunt linii si trenuri blocate, dar circulatia se desfasoara in conditii de iarna, fiind instituite comandamentele de iarna in sucursalele Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova.…

- Elevii care nu s-au putut prezenta in cele doua saptamani anterioare de sustinere a primelor probe de Bacalaureat aveau, luni, programata evaluarea competentelor. Decizia Gabrielei Firea de a inchide cel putin doua zile scolile din cauza conditiilor meteo a decalat acest program.

- CFR Calatori informeaza ca, in contextul temperaturilor foarte scazute și a avetizarilor meteo de vreme rea, trenurile vor circula conform reglementarilor specifice condițiilor de iarna, la nivelul sucursalelor București, Galați, Brașov, Constanța și Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna.Din…

- Viscolul anuntat de meteorologi pentru luni si marti a determinat autoritatile sa suspende cursurile in doua judete si in Bucuresti. Si o universitate din Suceava a anuntat ca nu-si va deschide portile din cauza unor probleme cu incalzirea, in conditiile in care nordul tarii este deja afectat de ger.

- Cursurile Universitatii ''Stefan cel Mare'' Suceava (USV) vor fi suspendate in zilele de luni si marti, avand in vedere avertizarile meteorologice si problemele sistemului centralizat de termoficare al orasului, a anuntat conducerea institutiei academice. Potrivit sursei…

- Luni si marti nu vor avea loc cursuri in scolile din Bucuresti din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat duminica primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat si noi cateva masuri, le-am analizat foarte serios, responsabil,…

- O femeie de 60 de ani din Brasov a murit de gripa de tip B, analizele de laborator conformand acest lucru. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica este al 53-lea deces provocat de virului gripal in acest sezon si al doilea la Brasov. Femeia care a decedat avea insa si alte boli cronice. Citeste…

- Femeie ranita intr-o explozie la Codlea. O femeie in varsta de 70 de ani a fost grav ranita, joi dimineata, in urma unei explozii produse in locuința sa din municipiul Codlea, judetul Brasov. Femeia a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Luiza…

- Femeia era internata de doua saptamani la Reanimare si respire cu ajutorul aparatelor. Toate testele au confirmat ca suferea de gripa, dar tratamentul nu a avut efect. Pacienta, care avea sistemul imunitar slabit, a murit.

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse 11 cazuri de gripa, șase dintre ele fiind reprezentate de persoane care au avut nevoie de internare. …

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si erau nevaccinate…

- Doua noi decese provocate de gripa s-au inregistrat marti, fiind vorba despre doua femei in varsta de 55, respectiv 61 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 39. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti au fost confirmate…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie AGERPRES.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente…

- O vulpe polara care a evadat, in noaptea de marți spre miercuri, dintr-o microrezervație din Constanța s-a plimbat cateva ore pe strazile din municipiu. In cele din urma, miercuri dimineața animalul a fost capturat in zona Casei de Cultura din Constanța. Reprezentanții Microrezervației din cadrul Complexului…

- O adevarata tragedie putea avea loc in municipiul Sacele. Mai multe echipaje SMURD au intervenit pentru a acorda primul ajutor medical membrilor unei familii – doi adulți și doi copii, in varsta de trei, respectiv șase ani. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov,…

- Intarzierile de pe rutele CFR nu dau batai de cap doar romanilor. Un cuplu format dintr-un intalian și o fata din Mexic s-a revazut cu cinci pre intțrziere din cauza unei garnituri care a ramas blocata pe traseu din cauza vremii. Flavio, un tanar din Italia, a fost nevoit sa-si astepte iubita la a doua…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca orele de curs sunt suspendate, din cauza conditiilor meteorologice, in 38 de unitati scolare din cinci judete. Joi seara, institutia anunta ca in 30 de scoli nu se vor face cursuri, scrie Mediafax."Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza conditiilor ...

- Pe Drumul National 22, in judetul Tulcea, sunt coloane de masini care stau in coloana, din cauza zapezii depuse, joi, pe carosabil. Pentru sigurnata, mai multe femei insarcinate au fost duse la spital. Cursurile vor fi suspendate, vineri, in 18 unitati de invatamant din Tulcea, din cauza vremii.

- Traficul rutier pe drumul național DN 24 Vaslui – Iași este blocat, joi dupa-amiaza, in apropiere de limita dintre județe, din cauza viscolului puternic care aduce zapada din camp pe șosea. In consecința, s-au format cozi kilometrice de mașini, inclusiv TIR-uri, intre localitațile vasluiene Codaești…

- Aproximativ 80 de TIR-uri sunt oprite, joi dimineata, la Azuga, judetul Prahova, din cauza unui vehicul de mare tonaj care a derapat si trebuie ridicat. La Nistoresti, sunt oprite 130 de camioane, politistii instituind filtre si lasand sa treaca doar vehiculele mai mici de 7,5 tone. Potrivit Politiei…

- Al doilea deces din cauza gripei in 2018. Este vorba despre un baiat, in varsta de 15 ani, din județul Salaj, care avea gripa de tip B și nu fusese vaccinat, a anunțat Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile. Primul deces din cauza gripei in sezonul 2017-2018 a fost…

- Cursurile din mai multe unitati scolare din judetele afectate de vremea rea au fost suspendate joi, a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, la videoconferinta organizata la MAI, la care a participat si premierul interimar Mihai Fifor. Conform datelor furnizate de Pop, au fost supendate cursurile…

- Restrictiile de trafic impuse joi dimineata de autoritati pe DN 1 si DN 1A, in zona montana a judetului Prahova, au fost ridicate, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Popescu. Potrivit acestuia, pe DN 1 se circula ingreunat la limita…

- Zeci de școli și gradinițe din țara au fost inchise, joi, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele ore. Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat in cadrul comandamentului de iarna organizat...

- Traficul feroviar intre statiile Timisu de Sus si Darste, judetul Brasov, se desfasoara, joi dimineata, pe un singur fir, dupa ce s-a semnalat o lipsa de tensiune in firul de contact. Noaptea trecuta, traficul feroviar a fost intrerupt in Harghita, din cauza unor copaci prabusiti pe calea ferata.

- Cursurile in scolile si gradinitele din Sinaia sunt suspendate, joi, pentru ca elevii nu pot ajunge din cauza zapezii si a viscolului. Potrivit primarului din Sinaia,Vlad Oprea, autoritatile au decis sa suspende, joi, cursurile la toate scolile si gradinitele din Sinaia. ”Cursurile…

- In comuna Vintileasca, orele de curs au fost suspendate din cauza viscolului si a vremii nefavorabile. Conform datelor furnizate de autoritatile locale, viscolul este foarte puternic si s-a decis ca scolile sa fie inchise, in conditiile in care microbuzele nu pot circula. „Bate vantul foarte…

- Cautarile alpinistului surprins de avalansa in Muntii Bucegi, pe Valea Costilei, au fost sistate, sambata seara, din cauza conditiilor meteo, salvamontistii urmand sa reia actiunea duminica dimineata, transmite corespondentul MEDIAFAX. Gheorghe Haiduc, seful Salvamont Busteni, a declarat, corespondentului…

- Soferii care circula pe DN1 (E68) Brasov - Sibiu sunt sfatuiti de politisti sa ruleze cu prudenta sporita, sa adapteze viteza la conditiile de drum si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata intrucat in judetul Brasov, pe tronsonul Codlea - Fagaras, traficul rutier se desfasoara…

- Doua autoturisme au fost implicate, marti, intr-un accident rutier produs pe DN1A, la kilometrul 97+400 de metri, in localitatea Lipanesti, judetul Prahova, traficul fiind restrictionat pe sensul de mers Ploiesti - Brasov, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. …

- Serbarile de iarna programate pentru sfarsitul acestei saptamani in scoli, gradinite si licee ar putea fi anulate pentru respectarea zilelor de doliu national, dupa decesul Regelui Mihai I. La Inspectoratul Scolar Județean (ISJ) Brașov s-a primit o recomandare, de la Ministerul Invațamantului, pentru…

- Radu Carneci (1928-2017) a publicat peste 40 de titluri, printre care se numara “Cantarea cantarilor”, “Heraldica Iu­birii”, “Temerile lui Orfeu” si “So­ne­te”, iar dintre traducerile publicate in volume - Leopold Sedar Senghor (Se­negal), “Jertfe negre”, Kahlil Gi­bran (Liban), “Profetul” si “Gradina…

- UPDATE ORA 17:04 Manevrele in Porturile Constanța Nord și Constanța Sud au fost redeschise duminica atat pentru transportul maritim, cat și pentru cel fluvial, a anunțat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Infotrafic informase anterior ca s-a dispus suspendarea…

- Manevrele in Porturile Constanța Nord și Constanța Sud au fost suspendate, duminica dupa-amiaza, atat pentru transportul maritim, cat și pentru cel fluvial. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informeaza ca masura a fost dispusa din cauza ceții…