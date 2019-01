Stiri pe aceeasi tema

- Peste patru sute de copii au fost trimisi acasa dupa ce la Scoala Gimnaziala nr.4 din Lugoj cursurile au fost suspendate din cauza frigului. Decizia a fost luata de conducerea unitatii de invatamant de pe strada Victor Vlad Delamarina, miercuri dimineata. “Am stabilit ca in conditiile existente nu se…

- Numarul scolilor din municipiul Galati in care s-au suspendat cursurile din cauza frigului din cladiri a ajuns, astazi, la sase, aceasta fiind a treia zi in care elevii din trei licee si trei scoli generale nu invata. In alte doua unitati scolare se continua cursurile, desi este frig, conducerea unitatilor…

- Toate scolile au centrale termice dar acestea nu pot fi folosite deoarece lucrarile comandate de Primarie privind instalarea de surse de incalzire au inceput tarziu, iar unitatile de invatamant asteapta autorizatiile pentru racordarea la reteaua de gaze. 13 scoli din orasul Galati se afla…

