Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile covasnene iau in calcul posibilitatea suspendarii cursurilor scolare in cazul in care se vor inregistra temperaturi extrem de scazute in urmatoarea perioada. Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei de duminica a convocat Comitetul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis care sunt masurile ce trebuie luate in aceasta perioada pentru a preintampina apariția unor cazuri medicale deosebite și a altor situații de urgența generate de vremea nefavorabila care va ține cel puțin pana la 1 martie. Echipajele de la Ambulanța,…

- Județul Buzaul se afla sub incindenta unei avertizari cod portocaliu de ger, ninsoare si viscol, cea mai afectata fiind zona de campie. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Buzau s-a intrunit in aceasta seara in ședința extraordinara și a decis suspendarea cursurilor in toate unitațile de…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri, din cauza viscolului, si in judetul Ialomita, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul judetului Ialomita, si in urma consultarii cu directorii…

- Cursurile scolare de la toate unitatile de invatamant din judetul Ialomita se suspenda marti si miercuri, au anuntat luni seara reprezentantii ISU Ialomita. Purtatorul de cuvant al ISU Ialomita, slt. Lacramioara Chirea, a declarat pentru Agerpres ca "decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru…

- Situația privind frecventarea cursurilor in unitațile de invațamant din județul Teleorman, in aceste zile, pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, s-a schimbat in cursul dimineții de ieri, 26 februarie 2018, in cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean pentru Situații de Urgența. Dupa ce…

- Cursurile vor fi suspendate, marti, din cauza viscolului, si in judetul Buzau, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteo de luni, precum si prognoza meteo pentru orele urmatoare, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Și in județul Buzau se inchid școlile marți din cauza gerului și a viscolului. In funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, Consiliul Județean pentru Situații de Urgența se va intruni din nou in cursul zilei de marți pentru a lua o alta decizie. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit…

- Codul portocaliu de vreme rea, care a afectat mai multe județe din țara, a determinat inchiderea școlilor. Luni, autoritațile din Braila au decis inchiderea școlilor din județ marți și miercuri, hotararea fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Scoli inchise februarie 2018. Cursurile elevilor au fost suspendate, dupa seria de alerte meteo emise de meteorologii de la ANM. Autoritatile din Braila au decis, astazi, 27 februarie, sa inchida școlile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Autoritatile din Gorj nu vor sa fie prinse pe picior gresit dupa revenirea in forta a iernii. Pana la jumatatea acestei saptamani sunt anuntate ninsori puternice si temperaturi extrem de scazute, astfel incat prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a dispus duminica convocarea Comitetului Judetean pentru…

- In Timiș s-a intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Temperaturile reci care vor dura pana in 1 martie duc la luarea mai multor masuri pentru ca populația sa fie protejata in aceste zile.

- Autoritatile din Braila au decis, luni, suspendarea cursurilor in unitatile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Conform avertizarii meteorologice Cod Galben, pentru perioada 25 februarie, ora 3 – 1 martie, ora 10, in județul Timiș vremea va fi deosebit de rece, local geroasa noaptea, cand temperaturile minime vor cobori sub -10 grade C. Vantul va prezenta intensificari temporare, amplificand senzația…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila, intrunit luni in sedinta extraordinara, a decis suspendarea cursurilor in toate scolile din municipiu si judet in zilele de marti si miercuri, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. Citeste…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila, intrunit luni in sedinta extraordinara, a decis suspendarea cursurilor in toate scolile din municipiu si judet in zilele de marti si miercuri, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. Decizia…

- Autoritatile judetene din Braila au decis, luni, in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta suspendarea cursurilor in toate unitatile din judet, in zilele de marti si miercuri. Atat gradinitele cat si scolile generale si liceele vor fi inchise, iar cursurile vor fi recuperate ulterior, decizia…

- Autoritatile covasnene iau in calcul posibilitatea suspendarii cursurilor scolare in cazul in care se vor inregistra temperaturi extrem de scazute in urmatoarea perioada. Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei de duminica a convocat Comitetul…

- Cursurile sunt suspendate in perioada 26-27 februarie pe raza judetului ca urmare a caderilor de zapada si a viscolului, Giurgiu fiind sub avertizare de cod portocaliu pentru astfel de fenomene meteo, au informat luni autoritatile. Citeste si: Prognoza de COSMAR: Directorul ANM anunta cu ce…

- Prefectul Marian Serbescu a convocat, ieri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, sedinta in cadrul careia au fost discutate atat masuri privind persoanele aflate in situatii sociale dificile (femei gravide, persoane care fac dializa etc.), cat si cele referitoare la interventii pe drumurile…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a decis ieri inchiderea tuturor școlilor și gradinițelor din județul Dolj, pentru perioada 26-27 februarie, din cauza codului portocaliu de ninsori și ger, anunțat de ANM. Codul portocaliu vizeaza temperaturi foarte scazute atat noaptea, cat ...

- SITUATII EXTREME… Judetul Vaslui este, in aceste zile, sub atentionare de cod galben de viscol, ninsori abundente si vant insemnat, cat si sub codul portocaliu de ger. Prefectul judetului a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, luandu-se decizia de a urmari cu mare atentie modul in…

- Scolile din Constanta, Dolj și Giurgiu vor fi inchise din cauza avertizarilor de ger, ninsori și viscol. Autoritatile din Dolj au decis suspendarea cursurilor in unitatile de invatamant preuniversitar, luni si marti, in conditiile in care judetul se afla sub avertizari cod portocaliu de viscol, ninsori…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intrunit duminica, la solicitarea prefectului Ion Albu, a decis suspendarea luni a cursurilor in toate unitatile scolare din reteaua de...

- Autoritatile din judetul Giurgiu au decis suspendarea cursurilor in toate scolile si gradinitele din judet, masura fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care Giurgiu este unul dintre judetele pentru care s-a emis cod portocaliu de viscol si temperaturi foarte…

- La acest moment se desfașoara ședința Comitetului pentru Situații de Urgența constituit la nivelul Prefecturii Ilfov, in cadrul acestei intalniri luandu-se deja decizia inchiderii școlilor din județ, in zilele de 26 și 27 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile prognozate de specialiști.…

- Școlile nu se inchid in Vrancea., Este decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), intrunit duminica, la ora 14.00, in ședința extraordinara. Daca situația o va impune, punctual, intr-o anumita localitate, unitațile de invațamant ar putea fi inchise, așa ca luni dimineața la ora…

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Dolj a decis duminica, in urma unei intruniri a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), suspendarea cursurilor in toate scolile din judet in zile de luni si marti. Potrivit inspectorului general al ISJ Dolj, Monica Suna, cursurile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intrunit duminica, la solicitarea prefectului Ion Albu, a decis suspendarea luni a cursurilor in toate unitatile scolare din reteaua de invatamant din judetul Constanta, pe fondul conditiilor meteorologice deosebit de grele ce au fost prognozate…

- UPDATE: Comitetul pentru Situații de Urgența a decis inchiderea școlilor in județul Dolj in perioada 26-27 februarie, din cauza codului portocali de ninsori și ger anunțat de ANM. Inspectorul școlar general al IȘJ Dolj, Monica Suna, a propus ca școlile ...

- In cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de la Constanta s-a decis ca luni, 26 februarie, sa fie suspendate cursurile in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Constanta.

- Vremea severa afecteaza si judetul Galati, pentru urmatoarea perioada fiind emise doua avertizari: Cod galben de ninsori viscolite, valabil in intervalul 26 februarie, ora 04.00 – 27 februarie, ora 20.00, si Cod portocaliu de ger, valabil in intervalul 26 februarie, ora 03.00 – 1 martie, ora 10.00.

- Scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni. In urma ședinței de la Prefectura Constanța, de duminica, 25 februarie a fost instituit Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. Codul portocaliu care intra in aceasta noapte in vigoare a dus la luarea deciziei de a suspenda cursurile pentru…

- Avand in vedere atentionarile meteorologice cod galben din perioada 25.02, ora 03,00 ndash; 01.03, ora 10,00,fenomenul vizat fiind val de frig si cod portocaliu din perioada 26.02, ora 10,00 ndash; 27.02, ora 14,00fenomene vizate fiind intensificari sustinute ale vantului, temporar ninsori puternic…

- Avand in vedere avertizarile meteo COD PORTOCALIU pentru viscol, temperaturi scazute si ninsori abundente, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu, in sedinta extraordinara, a hotarat, duminica, impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean, suspendarea cursurilor pentru zilele de luni si…

- Astazi, prefectul Eduard-Andrei POPICA a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (IJSU) Vaslui, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod portocaliu de ger, care vizeaza județul Vaslui si care intra in vigoare luni dimineata, ora 3, pana pe 1 martie,…

- O ambulanta de la Serviciul Judetean de Ambulanta Vrancea care preluase o femeie insarcinata pe care urma sa o duca la maternitatea din Focsani a ramas inzapezita, sambata seara, pe un drum judetean din comuna Tulnici, scrie NEWS.RO .Citeste si: Mobilizare MASIVA a sustinatorilor lui Kovesi:…

- Situatia critica de pe DJ 109F, intre Poiana Blenchii si limita cu judetul Maramures, a determinat autoritatile sa inchida sectorul de drum pe durata nedeterminata. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta intrunit joi seara pentru a analiza efectele produse de fenomenul de reactivare a caderilor…

- Codul galben de ninsoare a pus in mișcare Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care s-a mișcat foarte bine, astfel ca nu au fost probleme majore. Ieri, doar cinci unitați de invațamant au avut suspendate cursurile pe perioada dimineții, iar șase localitați au ramas fara energie electrica,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit luni, 22 ianuarie, sub cupola Palatului Prefectural, pentru o sedinta de bilant. In afara prezentarii unui raport de evaluare asupra propriei activitati derulate in 2017, au fost prezentate concluziile vijeliei care a bantuit Clisura…

- In urma fenomenelor meteorologice (precipitații, ninsori și vant puternic) din ultimele zile, situația operativa furnizata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Valcea, la ora 7.00 se prezinta astfel: – Au fost semnalate o serie de avarii privind alimentarea cu ...

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

- Pe de alta parte, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit ieri dupa-amiaza in sedinta extraordinara. Au fost discutate problemele care pot sa apara, iar prefectul a dispus instituirea permanentei la nivelul tuturor comitetelor locale pentru situatii de urgenta si a atentionat institutiile…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) face un anunț important care ii vizeaza pe cei care doresc sa imbrace uniforma de pompier. Candidații se pot inscrie la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” din Boldești saptamana viitoare. „In atentia candidatilor…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost in general inchisa si apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse, temporar a nins slab. Trecator precipitatiile au fost si sub forma de burnita care a contribuit la formarea poleiului. Vantul a suflat slab, la…

- Municipiul Moinești, orașul Darmanești și comuna Secuieni nu vor intra in stare de alerta, deși au cerut de acum doua saptamani acordul de la Ministerul Afacerilor Interne. In aceste localitați, Romprest a suspendat activitatea de salubrizare,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Patru trenuri au fost afectate, sambata seara, de blocarea caii ferate cu aluviuni in judetul Bistrita-Nasaud, echipele intervenind pe o distanta de aproximativ 50 de metri. Traficul feroviar in zona a fost reluat, dar cu resstrictii, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud…

- Un nou elicopter SMURD va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat joi la uzina de asamblare din Ghimbav. O delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI, in frunte cu generalul – maior Mihail Harabagiu,…

- In cadrul sedintei ordinare aferente semestrului II, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a aprobat, astazi, Planul de activitați al CJSU Sibiu pentru anul 2018. Read More...

- In contextul fenomenelor meteorologice si a oscilatiilor de temperatura din ultimele zile, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si Salvamont Bistrita, aduc in atentia amatorilor de drumeti de munte unele recomandari, de care ar trebui sa tina cont pentru ...