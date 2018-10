Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Covasna a instituit un sistem de videoconferinta cu autoritatile locale din judet in vederea organizarii referendumului pentru familie din 6-7 octombrie, masura fiind luata pentru eficientizarea timpului si resurselor, a anuntat vineri prefectul Sebastian Cucu. „Am implementat un sistem de…

- Liberalii contesta organizarea referendumului pentru atribuirea denumirii de Olt - Romanati judetului Olt în acelasi timp cu referendumul pentru modificarea Constitutiei, în datele de 6 si 7 octombrie.

- Sefii PNL Olt au anuntat ca vor contesta in intanta hotarea CJ prin care s-au stabilit doua zile de referendum si pentru cel local, prin care cetatenii sunt intrebati daca vor ca judetul sa se cheme Olt-Romanati.

- Emiterea unei ordonante de urgenta pentru modificarea Legii referendumului reprezinta o incalcare grava a principiilor statului de drept, a afirmat Asociatia Pro Democratia intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Dincolo de provocarile etice, filozofice si ideologice pe care modificarea Constitutiei prin…

- Mai multe organizații neguvernamentale solicita premierului Viorica Dancila elaborarea unei ordonanțe de urgența pentru introducerea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) la referendumul pentru modificarea Constituției.

- Decizia luata ieri, in Comitetul Executiv Național al PSD, care a avut loc la Neptun, ar putea duce la schimbarea din funcție a lui Calin Dobra. Conform ȘTIRIPESURSE.ro, CExN al PSD a stabilit, ieri, la Neptun, „sa se organizeze alegeri pentru funcția de președinte in 11 organizații județene conduse…

- Intreprinzatorii din vestul tarii isi pot dezvolta capacitatea antreprenoriala in cadrul unor noi cursuri organizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura din Timis. Cursurile sunt organizate in cadrul Proiectului Sia Vest – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale, in perioada 27 august – 2…

- Situația alarmanta in județul Timiș! Jumatate dintre unitațile de invațamant controlate de pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Banat nu au autorizație de securitate la incendiu.