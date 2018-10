Cursuri speciale pentru liceeni. Ce vor studia la scoala Secretarul de stat a precizat ca acesta este un proiect pe care ministerul si-a propus sa-l realizeze in perioada imediat urmatoare cu scopul de a dezvolta si a imbunatati mediului de afaceri din tara, persoane cu pregatire in domeniu urmand sa le predea copiilor lectii despre cum sa infiinteze si sa gestioneze o firma. "Acum suntem la faza de semnare a unui protocol prin care, noi, ministerul, vom face la nivel de licee, in toata tara, informarea a tot ceea ce inseamna partea de business, adica de la momentul infiintarii societatii pana cand reusesti, intr-adevar, sa ajungi ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

