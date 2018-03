Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat schema de minimis și propunerile de proceduri de implementare pentru programul de microindustrializare 2018, stabilind un buget de 74.359.000 lei — la fel ca in 2017, insa numai 165 de firme vor beneficia de el — fața de 295 anul trecut.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat propunerea de procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis pentru programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, in care este propusa organizarea unui targ național cu participare gratuita și cheltuieli suportate…

- Programul UNCTAD/EMPRETEC–Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii va avea un buget de 504.000 lei, potrivit propunerii de procedura publicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Cum ar trebui sa functioneze in 2018 programul prin care statul vrea sa pregateasca antreprenorii…

- Firmele private din Romania, din categoriile de microintreprnderi și firme mici și mijlocii, vor putea primi, in anumite condiții, fonduri nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (circa 54.000 de euro) fiecare, intr-o noua ediție a programului Comerț, conform propunerii de procedura de implementare…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a publicat procedurile de implementare pe 2018 ale programului de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii — Start–up Nation.

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea introducerii obligatiei, in sarcina caselor de asigurari de sanatate, de a incheia un contract cu…

- ”A fost o perioada, cred ca sunt șase saptamani, in care, oricum, in primele saptamani, am fost aproape de colegii de la minister, de primul ministru Oprea, sa-i predau tot ce trebuia predat, a durat și chestia asta, nu a durat o zi, ca sa fie foarte clar: a durat ceva, dupa care am fost alaturi…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a incheiat un contract pentru servicii de organizare a participarii agentilor economici la Targul International ESEF de la Utrecht, in Olanda, din perioada 20-23 martie, valoarea acestuia fiind de 391.159 de lei, fara TVA, potrivit…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- Zeci de firme romanesti au expus haine, bijuterii si alte accesorii la Paris Fashion Week, in perioada 27 februarie - 5 martie, a informat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Un proiect de lege depus de deputatul Tudor Ciuhodaru prevede ca toate consultatiile, investigatiile si tratamentele necesare unei evolutii normale a sarcinii ar putea fi asigurate gratuit. "Proiectul a trecut de Comisia de Sanatate si va intra in aceasta saptamana in dezbaterea Camerei Deputatilor…

- Principalele abateri constatate de Curtea de Conturi in urma auditului derulat in 2016 la Ministerul Economiei, infiintat in baza OUG nr. 1/2017, prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, au vizat modul de utilizare a subventiilor primite pentru programe…

- Banca Transilvania (TLV), cea mai valoroasa institutie de credit de la bursa, propune actionarilor o suma “in jurul a 50%” din profitul net pe 2017 sub forma de dividende, dar si actiuni gratuite, potrivit unui raspuns trimis la solicitarea ZF. “Managementul executiv BT va propune o suma…

- 15 femei aflate in situatii dezavantajate, care nu au mers la scoala sau traiesc in saracie, s-au inscris la prima sesiune de cursuri digitale si dezvoltare profesionala si personala desfasurata in Ferentari. Alte sute de femei din comunitate si din afara ei vor putea beneficia de aceste cursuri in…

- Antreprenorii bihoreni vor pentru anul 2018 un Program Start-up Nation care sa se deruleze corect si fara probleme. In acest sens, Asociatia Firmelor Bihorene (AFB) a trimis saptamana trecuta o lista de propuneri pentru programul Start-up Nation 2018. Propunerilor au fost transmise ministrului,…

- Antreprenorii care au facut angajari și au inchiriat spații in programul Start-Up Nation, dar care au dosarele pe creditele-punte inca blocate la Fondul Roman de Contragarantare, consuma bani din proiect fara sa poata incepe producția in afacere, insa ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea,…

- ”Programul Start Up Nation va continua anul acesta. Astazi este una dintre etapele obligatorii, in care discutam cum putem sa imbunatațim acest program. Sunt prezenți absolut toți factorii implicați in derularea Start-Up-ului, de la consultanți, la patronate, mediu de afaceri, banci, ministerul prin…

- Firmele ar trebui sa aiba la dispozitie o perioada mai lunga pentru pregatirea si depunerea dosarelor care solicita sprijin financiar din partea Uniunii Europene, potrivit celei de-a doua editii a Ghidului de finantare al companiilor romanesti, lansat de catre INACO. Organizatia INACO sustine…

- Think-tank-ul INACO - Initiativa pentru Competitivitate a publicat a doua editie, completata, a Ghidului de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti. In noul ghid, care acum insumeaza aproape 100 de pagini prietenos redactate si foarte usor de parcurs sunt indicate 24 de noi linii…

- Interventiile realizate prin proiect vor duce atat la cresterea nivelului de trai al persoanelor calificate, cat si al membrilor familiilor acestora si implicit al comunitatilor din care fac parte. Prin proiect se vor infiinta cel putin 15 structuri economice, ai caror beneficiari vor fi tot persoane…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala, aceasta neincalcand nici legislatia, nici prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, precizeaza, intr-un comunicat transmis luni, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala si nu incalca prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, insa noii detinatori ai acestor companii trebuie sa stie ca vor prelua inclusiv obligatiile ce decurg din implementarea schemei, precizeaza Ministerul pentru Mediul…

- Reprezentantii platformei de anunturi online OLX au declarat, pentru AGERPRES, ca investigheaza aspectele legale privind comercializarea pe acest site a proiectelor Start-Up Nation, si ca au trimis o solicitare in acest sens catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA),…

- Conducerea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a raspuns interpelarii parlamentare formulate de deputatul PSD Cluj Cristina Burciu, referitoare la crearea conditiilor optime pentru reintoarcerea romanilor in tara. Read More...

- Stadiul proiectelor acceptate la finantare in editia 2017 a programului Start-up Nation a fost prezentat astazi in urma unei analize desfasurate de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la care au participat si reprezentanti ai CEC Bank, BCR, Banca Transilvania, Fondul…

- Noua conducere a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si partenerii din programul Start Up Nation au avansat, vineri, o perioada estimativa de finalizare a implementarii programului de finantare pentru firme noi, editia 2017, in conditiile in care multi dintre aplicantii de…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua si asigura si anul acesta finantare pentru programul „Comert”. Pentru 2018 este prevazuta suma de 50 de milioane de lei, la fel ca anul trecut, programul avand ca obiectiv general dezvoltare a activitatilor de comercializare a serviciilor…

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- In cadrul primei sedinte din acest an a Consiliului de Export s-a decis ca participarea la targurile internationale din semestrul al doilea al anului sa se realizeze ”in limita resurselor bugetare, in ordinea importantei si dimensiunii participative a lor”, a informat miercuri Ministerul pentru Mediul…

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- In Comitetul Executiv al PSD s-a definitivat lista miniștrilor care vor face parte din Cabinetul Dancila. Printre mutarile de ultima ora se numara Ana Birchall, care devine vicepremier pentru implementarea fondurilor europene, iar la capitolul reveniri ii notam pe Rovana Plumb și Eugen Teodorovici.…

- Sociologul Marius Pieleanu a anunțat vineri, la Antena 3, ca Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, nu va mai face parte din viitorul cabinet.„Am o sursa beton. Ilan Laufer nu va mai face parte din viitorul Guvern”, a spus Marius Pieleanu, care anterior anunțase tot pe surse ca Teodorovici…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis ca omul de afaceri Sorin Strutinsky sa ramana sub control judiciar. Decizia a fost luata in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, in prezent aflat in Madagascar, a fost arestat preventiv in lipsa."In baza art. 362 alin.…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproape 94 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv “Romania Start-Up Nation”. “Prin aceste proiecte, al caror beneficiar este Ministerul…

- Mediul de afaceri are cateva speranțe și extrem de puține așteptari cu privire la cum va performa viitorul guvern. Cei mai mulți antreprenori și consultanți nu privesc cu ochi buni nici prestanța profesionala a miniștrilor, fie ei noi sau vechi, și nici programul de guvernare. Cu toate acestea, mediul…

- Inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 va incepe in aprilie si sunt invitati inclusiv cei care nu au primit finantare anul trecut, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, in cadrul unei declaratii de presa. "Pentru 2018 am stabilit…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitive Romania Start Up Nation. Activitațile finanțate, derulate…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat deruleaza, in continuare, Programul national multianual de microindustrializare. In anul 2018 aceasta schema de ajutor are un buget de aproape 74,4 milioane lei, in scadere fata de suma propusa initial , respectiv 86,2 milioane de lei. Reducerea…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua programul national pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii . In 2018 programul va avea un buget de 1 milion lei , la fel ca in 2017, numai ca ar urma sa se revina la…