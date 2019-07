Cursuri și școli de vară pentru liceeni, la Fundația Calea Victoriei Sute de liceeni vor sa mearga vara la cursuri - s-a întâmplat și anul trecut, se întâmpla și vara asta, la Fundația Calea Victoriei, care organizeaza în iulie și august în București ateliere de vorbire în public, gândire critica, fotografie, mindfulness, scriere creativa și dezvoltare personala prin teatru, cu program special pentru adolescenți.



Sunt subiecte care lipsesc din programa școlara clasica, dar care antreneaza abilitați cautate de angajatori: creativitate, orientare catre soluții, inițiativa, responsabilitate, empatie și comunicare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ISMB (Inspectoratul Școlar București) a publicat recent broșura de admitere la liceu 2019, in care sunt menționate numarul de locuri disponibile la liceu și mediile de admitere la clasa. Boroșura ofera informații și despre școlile profesionale la care elevii se pot inscrie

- Cursurile din toate scolile si gradinitele din Capitala vor fi suspendate, vineri, 31 mai, cu prilejul vizitei Papei in Bucuresti, decizia apartine comandamentului intrunit la Primaria Capitalei. Cursurile vor fi suspendate pentru anumite unitati in cursul zilei de joi, 30 mai. De asemenea, in cursul…

- Pentru prima data in Romania, tinerii care vor sa urmeze o cariera profesionala in sfera dansului contemporan vor putea beneficia de o pregatire intensiva, timp de 10 luni, cu profesori si coregrafi din Romania, Germania, Suedia si Israel. In anul academic 2019-2020, un numar de 15 tineri cu potențial…

- Executivul a aprobat miercuri memorandumul Ministerului Finantelor Publice (MFP) pentru negocierea si semnarea avansului de 2,5 milioane dolari, acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru sprijinirea activitatilor preliminare realizarii Proiectului de dezvoltare…

- Razboiul pierdut dupa o lupta epica cu Franța de la Rouen, din semifinalele Fed Cup, a lasat urme. Simona Halep, 27 de ani, a anunțat ca se retrage de la turneul de la Stuttgart (Germania), din cauza unei accidentari la șold. Vestea a fost primita cu un strigat de ușurare de catre Naomi Osaka, 21 de…

- Consilierii PMB au votat, la ședința de marți, proiectul WIFI4EU, prin care in parcurile, piețele, bibliotecile și alte cladiri publice din Capitala va exista internet gratuit. Proiectul va fi implementat cu ajutorul a 15.000 euro, fonduri nerambursabile. „Prin implementarea acestui proiect,…

- Cursurile au fost suspendate la Colegiul "Gheorge Lazar" Colegiul National Gheorghe Lazar din Bucuresti. Foto: Agerpres. Cursuri suspendate azi la Colegiul "Gheorge Lazar" din Capitala. Scoala este dezinfectata, dupa ce ieri, o eleva diagnosticata cu o forma de meningita a murit.…

- Ma numesc Denisa si in urma cu doi ani si jumatate am descoperit cursurile de teatru si dezvoltare personala ale trupei Arthesium din Bucuresti. Desi nu eram sigura ca locul meu era acolo, intrucat abilitatile mele de comunicare nu erau foarte...