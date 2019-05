Cursuri gratuite de prim-ajutor și experimente pentru copii Elevii din invațamantul primar și gimnazial se pot inscrie, in perioada 6-24 mai, la cursuri de prim-ajutor și sesiuni de experimente științifice. Inscrierea este gratuita, dar trebuie facuta de un profesor pentru un grup de copii. Cursurile au loc in București, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Iași și Chișinau. Pentru toți copiii care vor sa se imprieteneasca cu știința, cea de-a șasea ediție a cursurilor BayLab ofera sesiuni de experimente dedicate copiilor din clasele I – IV si cursuri de prim-ajutor, dedicate elevilor din clasele V – VIII. Inscrierea in program este gratuita și se poate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premiul National pentru Proza „Ziarul de Iasi" va fi acordat vineri, pe data de 10 mai, de la ora 16.00, scriitorului Radu Vancu (foto) in cadrul unei ceremonii festive care se va desfasura in Sala de conferinte, etaj I, in cladirea TPPA a Universitatiide Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion…

- S-au deschis inscrierile pentru turneul național de calificare la Finala Mondiala Red Bull Neymar Jr’s Five. Turneul național are anul acesta 9 etape de calificare in București, Pitești, Timișoara, Brașov, Tirgu Mureș, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Chișinau, in Moldova. In Romania se cauta din nou…

- Liderii și candidații Alianței 2020 USR PLUS vor fi prezenți la Iași vineri, 1 martie. Turul prin țara al candidaților Alianței incepe la Iași și sta sub deviza „Drumul spre victorie trece prin Iași”. Co-președinții Alianței Dacian Cioloș și Dan Barna, alaturi de candidații de pe lista comuna participa,…

- „Buna dimineata, oameni buni! Soare cu dinti la Bucuresti, minus patru grade, o lumina toscana, nicio adiere de vant”, a scris Sora pe Facebook. El anunta ca duminica seara va fi in Piata Victoriei: „Ne vedem maine seara in Piata Victoriei: cata frunza, cata iarba, toate firicelele de praf…

- Bihorenii sunt fruntași la proiecte depuse in cadrul programului Start-Up Nation 2018 – 2019. Potrivit datelor publicate pe site-ul www.aippmmi.ro, bihorenii au depus 1.735 de proiecte, cifra cu mult mai mare comparativ cu numarul de proiecte depuse anul trecut – 747. Locul intai este…

- Ștefan Mandachi este proprietarul rețelei Spartan și are restaurante in aproape toata țara, inclusiv in Botoșani. Are 450 de angajați. Este sucevean. Trei milioane de afișe și trei milioane de șervețele cu mesajul: ROMANIA VREA AUTOSTRAZI au ajuns in restaurantele sale și fiecare client primește cate…

- Vicepresedintele pe Moldova al Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, Marin Bodale, a declarat ca opt falsi fizicieni lucreaza in spitalele din Romania.”Au fost care au practicat si in Iasi la Institutul Regional de Oncologie si s-au mutat anul trecut, daca nu gresesc, la Spitalul Judetean Bacau.…