- In luna decembrie 2018 persoanele interesate sa se califice/recalifice prin AJOFM Dambovița, pot accesa cursuri de formare profesionala in urmatoarele Post-ul AJOFM Dambovița: Cursuri de formare profesionala luna decembrie 2018 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In luna decembrie, Agenti Judeteana pentru Ocuparea Fortei Munca(AJOFM) Calarasi organizeaza 3 cursuri de formare profesionala pentru 42 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca.

- Persoanele apte de munca beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social daca refuza un loc de munca sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala. Incepand cu data de 22 octombrie 2018 a intrat in vigoare…

- În perioada urmtoare omerii aflai în evidena A.J.O.F.M. Brila se pot înscrie pentru a participa la programe de formare profesionala GRATUITE în urmtoarele ocupaiimeseriiLucrator instalator pentru constructii nivel studii minim 8 claseDulgher tamplar parchetar nivel studii minim...

- Cinci cursuri de formare profesionala, pentru un total de 70 de persoane, sunt programate sa inceapa in luna octombrie, la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. In programul Agenției sunt prevazute, pentru luna aceasta, trei cursuri de lucrator in comerț, pentru un numar…

- Pentur a se integra mai usor pe piata muncii, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca(AJOFM) Calarasi organizeaza in luna noiembrie 5 cursuri de formare profesionala pentru 70 de someri.

- Refuzi un loc de munca sau sa iei parte la cursuri de pregatire, ramai fara banii prevazuți de ajutorul minim garantat. Astfel, persoanele apte de munca beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social daca refuza un loc de munca sau participarea…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman va organiza in perioada imediat urmatoare cursuri de calificare/recalificare pentru someri sau persoane in cautarea unui loc de munca in urmatoarele meserii: operator introducere validare si prelucrare date, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist,…