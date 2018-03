Cursuri de prim-ajutor pentru elevi, cu sprijinul ISU SMURD

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul aniversarii la data de 03 aprilie a.c., a 168 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Mehedinti organizeaza o serie de activitati in cinste

- Debitul fluviului a ajuns in acest moment la 11.400 mc/secunda, aproape dublu fata de media anuala, de 6.700 mc/secunda. "Nivelul Dunarii la Galati se apropie de cota de inundatie de 600 centimetri, dar este putin probabil ca acum sa se atinga aceasta cota in conditiile in care nivelul Dunarii…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Porolissum” al judetului Salaj a demarat luni, 26 martie, activitatea de recrutare candidatilor pentru concursul de admitere sesiunea 2018, la institutiile de invatamant care formeaza personal necesar Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Astfel pentru Facultatea…

- Incepand cu data de 26.03.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Porolissum” al judetului Salaj demareaza activitatea de recrutare candidatilor pentru concursul de admitere la institutiile de invatamant care formeaza personal necesar Ministerului Afacerilor Interne. Astfel pentru Facultatea…

- Un apel la 112 facut vineri dupa-amiaza din zona rurala Parvu Rosu - Costesti, judetul Arges, pentru o gravida ajunsa la soroc a pus pe jar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Dat fiind faptul ca pe DN 65 B, singura sosea pe care femeia putea fi dusa la Spitalul Judetean Arges au fost, astazi,…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, s-a petrecut vineri pe DN 2A, in localitatea Ciochina, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita.In accident au fost implicate doua autoturisme, iar pentru salvarea persoanei ranite a intervenit, in prima faza, un…

- Un autocar cu 31 de copii si 6 adulti, care se deplasa pe DJ 153, a derapat si a ajuns in afara soselei, vineri, intre localitatile Reghin si Beica, nefiind victime, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al Judetului...

- Autospeciala pentru transport personal si victime multiple si o autospeciala multifunctionala de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt intervin, vineri dimineata, in zona de nord a judetului, in sprijinul unei ambulante, pentru a prelua un copil bolnav din comuna Topana, a anuntat…

- F. T. Astazi, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Canatacuzino” Prahova organizeaza evenimentul care marcheaza lansarea celui de-al treilea proiect intitulat “Invața, asculta, respecta!”, dedicat unor grupe de copii din invațamantul preșcolar din județ, acesta avand ca tematica modalitatea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Covasna, intrunit marti in sedinta extraordinara, a hotarat crearea unei brese de circa 4 metri lungime in digul malului stang al paraului Cormos pentru evacuarea apei din zona inundata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna.…

- Statistica incendiilor din ultimii ani arata ca in aceasta perioada se inregistreaza cel mai ridicat numar de arderi necontrolate datorita actiunilor de igienizare a terenurilor de vegetatia uscata. Arderile necontrolate a vegetatiei uscate au provocat in anii anteriori mai multe cazuri in care s-au…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brașov a fost alertat sa intervina pentru salvarea a doua persoane care sunt captive pe o insula formata de apele revarsare din Raul Negru, la confluența cu Oltul, la Lunca Calnicului. „Sunt doua persoane, barbat și femeie, in ajutorul carora a fost trimisa o…

- Conducerea Primariei Targoviște a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte. In primul rand, primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Targoviște și Inspectoratul pentru Situații de…

- Sambata seara, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau au fost alertati sa intervina, in comuna Racaciuni, pentru cautarea unei persoane despre care se credea ca a cazut in parau. Salvatorii s-au deplasat acolo cu o autospeciala de lucru si o ambulanta Smurd, dar in sprijin au…

- Pompierii Garzii Nusfalau si salvatorii de la Serviciul de Voluntari pentru Situatii de Urgenta Nusfalau au fost solicitati sa intervina sambata, 10 martie, la un incendiu izbucnit pe un teren viran, intre localitatile Nusfalau si Simleu Silvaniei. Flacarile au mistuit aproximativ 1 ha de vegetatie…

- Fostul ministru Gabriel Oprea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care “a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal”. Oprea da ca exemplu anul 2004 cand el era ministru…

- Pompierii de la subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au fost solicitati, in saptamana 26 februarie-4 martie, sa intervina la 72 de evenimente, au transmis reprezentantii institutiei, intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, 61 dintre interventii au vizat…

- Joi, 1 martie 2018, Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” și-a deschis larg porțile pentru a primi vizitatorii, mici și mari, parinți, bunici, copii, elevi și foști elevi, toți cei care au dorit sa-i treaca pragul, iar elevii și cadrele didactice și-au deschis sufletele in intampinarea oaspeților. Evenimentul…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat joi sa intervina pentru preluarea si transportarea la un spital din Bucuresti a unei paciente cu ocluzie intestinala, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, Stefan Stoian. "Noi am asigurat cu o autospeciala zona…

- In cadrul activitatii "Zilele portilor deschise" organizate cu prilejul marcarii Zilei Protectiei Civile din Romania, in perioada 27-28.02.2018 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum a primit in vizita o serie de clase de copii si elevi de la mai multe institutii de invatamant si anume:…

- Ziua Protectiei Civile din Romania, sarbatorita miercuri, 28 februarie, a fost o zi fericita pentru cateva cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Porolissum – Salaj, Astfel, patru subofiteri si un ofiter din ISU Salaj au fost inaintați la gradul urmator, inaintea expirarii stagiului…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a primit luna aceasta o ambulanta tip B2 pe care o va dirija catre Garda de Interventie Hurezani, in vederea infiintarii unui punct SMURD. Salvatorii gorjeni spun ca activitatea de acord...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj a organizat vineri competitii sportive cu cu ocazia “Zilei Protectiei Civile”, ce se aniverseaza in data de 28 februarie. “Cupa 28 februarie”, cum a fost intitulata competitia, a fost organizata la ramurile tenis de masa si minifotbal, prima…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj va organiza mai multe activitați dedicate cu ocazia implinirii a 85 de ani de Protecție Civila in Romania. In data de 26 si 27 fenruarie, intre orele 10.00 – 16.00, ISU Dolj va prezenta ...

- Un barbat in varsta de 25 ani s-a accidentat grav, marti dupa-masa, dupa ce a cazut de pe un stalp de electricitate, de la o inaltime de aproximativ 5-6 metri, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Incidentul s-a produs in comuna Magura Ilvei.…

- Sambata dupa-amiaza, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj a fost solicitata sa intervina pentru a asana doua elemente de munitie gasite intamplator intr-o gospodarie din localitatea Glod. Pirotehnistii ajunsi la fata locului au identificat munitiile…

- In baza protocolului de colaborare incheiat intre Crucea Rosie si Jandarmeria Romana, in vederea indeplinirii in conditii optime a misiunilor care revin acestei institutii, Filiala de Cruce Rosie a Judetului Alba a demarat la inceputul anului 2018 o serie de cursuri de prim ajutor pentru angajatii din…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost alertat sa intrevina in cazul unui accident care a avut loc azi-dimineața, la intersecția Caii Fagarașului cu Șoseaua Cristianului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov, Luiza Danila, in accident sunt implicate trei autoturisme. DOua…

- Militarii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa acorde ajutor unui conducator auto, care s a ratacit pe camp intre Techirghiol si Movilita. Persoana care a solicitat ajutor a fost localizata prin GPS de catre militarii ISU Dobrigea din dispecerat, pe DJ393. Intervine…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Unirea al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civila.

- 8 ANI DE SMURD IN VRANCEALuni, 5 februarie a.c., am aniversat 8 ani de la infiintarea SMURD-ului in judetul Vrancea. Primele echipaje de paramedici vranceni au fost operationalizate in cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani si Sectiei de Pompieri Adjud la inceputul lunii februarie…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, in localitatea brasoveana Sinca Veche, o mama care incerca s=-și salveze copilul din flacari suferind arsuri grave pe 90% din suprafata corpului. Copilul ei are arsuri aproape o treime din corp. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brasov a solicitat…

- Asociația Beard Brothers au anunțat lansarea unei noi inițiative, prin care vor sa ajute Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj.Astfel, ONG-ul vrea sa strânga fonduri pentru a achiziționa amulanța noua, care sa îi deserveasca pe clujeni.”It's on!Ladies…

- Un barbat ce a facut un stop cardio-respirator pe raza localitatii Baciu, in timp ce conducea un autoturism, a fost resuscitat dupa doua reprize de masaj cardiac de un pompier SMURD din Zalau, ce trecea prin zona in drum spre casa. Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o locuinta din Mosnita Veche. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale cu apa si spuma, o autoscara mecanica, o autocisterna, o autosanitara SMURD, un ofiter si 16 subofiteri.…

- Astazi, de la ora 11, beneficiarii proiectului sunt elevii de la Scoala Gimnaziala „Gh. Marzescu", iar luni, tot de la ora 11, elevii clasei a IX-a de la Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi vor invata despre prim ajutor si situatii de urgente. Elevii vor invata sa inteleaga vulnerabilitatile…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- Trei masini au luat foc, joi dimineata, in Targoviste, intr-o parcare de pe Calea Ploiesti, nicio persoana nefiind ranita, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- Județul Mehedinți se afla sub atentionare de Cod Galben, valabila pentru perioada 17 ianuarie, ora 14,00 – 18 ianuarie, ora 22.00, și vizeaza intensificari ale vantului, precipitatii insemnate cantitativ, predominant ninsori in zona de nord a judetului. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta”…

- Personalul paramedical care lucreaza pe autosanitarele SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Lugoj și al Stației de pompieri Buziaș va fi prezent in spitalele din Lugoj și Buziaș, pentru aprofundarea cunoștințelor. Demersul face parte dintr-un program-pilot care are ca scop consolidarea și aprofundarea…

- In vara anului trecut au fost semnate contractele de proiectare si executie a lucrarilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de la Scoala Gimnaziala nr. 4 și a Colegiului National de Informatica „Grigore Moisil”, prin programul de Cooperare Romano Elvetian. Proiectul este acum in faza de elaborare…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari astazi, 12 ianuarie 2018, pe DN1, in zona localitații Unirea, informeaza ISU Alba. ”Detașamentul Aiud intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DN1, in zona comunei Unirea”, informeaza Inspectoratul pentru Situații…

- Sonda de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare a fost inchisa dupa 20 de zile de la izbucnirea incendiului, a anuntat sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Somes' Satu Mare, intr-un comunicat de presa transmis Agerpres. "La sfarsitul celei de-a douazecea zile de la…

- Un adolescent baut si fara permis a intrat cu masina in trei grupuri de colindatori, vineri seara, in doua localitați. Șase copii au fost raniți, iar o fetița se afla in stare grava la spital. Un șofer aflat la volanul unei camionete cu numere de Salaj a lasat in urma sa 7 pietoni loviți. Acesta a accidentat…

- Opinie neobisnuita a primarului din Targu-Mures in legatura cu sistemul de alarmare a populatiei. Intr-o postare pe Facebook, edilul Dorin Florea ironizeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures, pe care il acuza ca nu face altceva decat sa creeze o atmosfera specifica…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- Echipajele SMURD din Capitala au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru a acorda asistenta medicala in cazul a 245 de persoane, in timp ce pompierii au avut 25 de interventii pentru stingerea incendiilor, numarul solicitarilor primite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov fiind…

- O casa din localitatea Sasciori, județul Alba, construita din lemn, a fost cuprinsa, joi seara, de flacari. Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea incendiului, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba ”Garda Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de…