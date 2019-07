Cursuri de perfecţionare sexuală pentru cupluri Doar sa urmezi sfaturile site-ului Sheknows.com 1. Cumpara-ti lenjerie noua Si nu din bumbac gros, ci din dantela sexy. Fa-ti partenerul sa creada ca esti absolut fantastica, fa-l sa te doreasca cu adevarat. 2. Stabiliti o zi pe saptamana in care amandoi sa veniti mai devreme de la serviciu Mai ales daca stati prost cu timpul si sunteti extrem de ocupati, stabiliti aceasta zi si mentineti acest obicei de-a lungul timpului. Este unul foarte sanatos si bun. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

