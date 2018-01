Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Maistorovici, unul dintre cei mai apreciati compozitori si violonisti ai generatiei tinere de muzicieni, va prezenta, duminica, in premiera mondiala, la prestigiosul muzeu londonez Victoria & Albert, fragmente din prima sa opera, "Impaled", inspirata de piesa "A treia teapa" de Marin Sorescu.…

- Magnatul Ion Tiriac 'isi arata muschii' din nou. Afaceristul revine pe domeniul de vanatoare din Balc, judetul Bihor. A trimis deja Directiei Judetene Sanitar Veterinare o informare privind organizarea unor partide joi si vineri, anunta Digi 24.Citește și: Angajații unei mari companii din…

- Noua masina se bazeaza tehnic pe aceeasi platforma tehnica cu cea a lui VW Golf care se comercializeaza si in Romania. Noua Jetta se construieste ca si pana acum in uzina VW din Mexic, aceasta urmeaza sa fie importata si pe pietele din Europa. Gama de motorizari…

- Singura echipa continentala autohtona din cele 141 afiliate la UCI in 2018 va purta incepand din acest sezon numele creatorului ei, Eduard Carol Novak (unicul campion paralimpic al Romaniei). "Team NOVAK" va prelua traditia si palmaresul gruparii Tusnad Cycling Team, denumirea din ultimul…

- Carmen Tanase, Adrian Titieni, Marian Ralea si Adriana Trandafir sunt doar cativa din actorii reuniti in prima drama psihologica filmata in Romania. "Fructul oprit" are marea premiera, maine seara, dupa Observator, si aduce o poveste fascinanta in care personajul principal este iubirea.

- Ministrul Educatiei: Programul "Masa calda in scoli" va fi extins si va inlocui "Cornul si laptele" Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat intr-o conferinta sustinuta vineri ca programul "Masa calda in scoli", demarat anul trecut ca proiect-pilot, va fi extins in urmatorii trei ani la circa 700.000…

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem in zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel…

- Doua companii de IT impreuna cu o universitate au initiat, in premiera, in Romania, un curs de Project Management. Acesta a fost predat in primul semestru studentilor din anul III ai Facultatii de Matematica si Informatica.

- Avertisment extrem de dur al presedintelui Klaus Iohannis catre parlamentari. Seful statului le-a transmis un ultimatum clar acestora de la Palatul Cotroceni. Iohannis a decorat mai multe scoli si licee si a transmis faptul ca Romania are nevoie, mai mult ca oricand, de investitii masive in invatamant…

- Prin semnarea pe 8 ianuarie 2018, la Cluj, a ”Rezolutiei” comune a organizatiilor politice maghiare din Transilvania, privind alinierea conceptelor de autonomie, UDMR a declanșat practic procesul de inițiere a referendumului intern al comunitații maghiare, privind Autonomia Ținutului Secuiesc, ca pas…

- In perioada interbelica ministrul Constantin Angelescu a avut un rol esential in modelarea sistemului de invatamant din Romania (de mentionat ca pe timpul ministeriatelor sale au fost construite circa 7000 de scoli). Modelul lui Spiru Haret (conform conceptiei haretiene, invatamantul reprezenta un instrument…

- Nicoleta Luciu a renuntat la viata de diva si s-a retras din lumina reflectoarelor la Miercurea Ciuc, acolo unde s-a transformat total. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum isi petrece Nicoleta viata dupa ce s-a mutat din Capitala si a renuntat la viata profesionala. (CITESTE SI: Nicoleta…

- Scoala-ambasador a Parlamentului European. La acest titlu aspira elevii si dascalii Liceului “George Moroianu” din Sacele, una dintre cele 25 de scoli candidate din intreaga tara in acest proiect (chestiune despre care am mai scris AICI ). „Noi am fost invitati in acest proiect. Scoala noastra a fost…

- Cornelia Catanga si Aurel Padureanu au ajuns din nou in pragul divortului! Dupa ce, in 2016, artista a dat inapoi si a renuntat la ideea de a pune capat mariajului, acum, cel care a decis sa-si faca bagajul si sa plece este artistul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are detalii despre drama traita…

- Profesoara Valeria Moisa împarte palme în stânga si în dreapta la elevi. Mai grav: unii au fost loviti cu capul în gura sau strânsi de gât pâna au ramas semne.

- Gradinita de copii „Marita” din localitatea Mitoc, raionul Orhei, una dintre cele 933 de institutii prescolare renovate din grantul oferit de Guvernul României, a fost inaugurata miercuri, 20 decembrie 2017. La eveniment au participat Ambasadorul României în…

- Zeci de magistrati au iesit in fata instantelor din mai multe orase din Romania in semn de protest fata de modificarea netransparenta a legilor Justitiei. Magistrati de la mai multe instante din Capitala, dar si judecatori veniti din tara vor iesi luni in fata Curtii de Apel Bucuresti, incepand cu ora…

- Parchetul General a anuntat luni ca au fost descoperite noi probe care fac lumina in Dosarul Revolutiei din decembrie '89. Mai exact, au fost identificate sursa sunetului cu efect de panica emis in timpul discursului lui Nicolae Ceausescu din 21 decembrie '89 care a dus la izbucnirea protesteor…

- Letitia Stoian, primarul comunei Semlac si presedinte al Asociatiei Comunelor din Romania, filiala Arad, a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa la Consiliul Județean, ca se va ajunge in...

- De vineri, 15 decembrie, Star Wars destinde Romania . The Last Jedi este productia-pretext de a ne aminti care au fost reusitele, esecurile, personajele favorite. Ghidul Haute Culture este Ioan Big, analist pop-culture. Un tip caruia ii plac Darth Vader si Sheev Palpatine si e enervat de Papusile imblanite…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți dimineața o atenționare nowcasting Cod galben de ceața pentru județul Harghita și o alta de vânt puternic pentru județul Bihor, valabile pe parcursul urmatoarelor ore.

- George Ploscaru, devenit cunoscut in lumea intreaga dupa ce a furat bijuterii in valoare de cinci milioane de euro de la Paris, a primit o pedeapsa pe masura. Cel mai cunoscut hot roman a fost condamnat la ani grei de inchisoare si trebuie sa plateasca despagubiri uriase. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Corpurile celor doi moldoveni morti in accidentul din Romania vor fi aduse astazi acasa. Alte cinci persoane raman internate in spitalul din orasul Toplita, judetul Harghita. Victimele se aflau intr-un microbuz care venea din Praga spre Orhei.

- Doi moldoveni au murit, iar cinci au fost raniti, intr-un grav accident produs in judetul Harghita, Romania. Victimele se aflau intr-un microbuz de pe cursa Praga - Orhei. Din cauza ninsorii si a poleiului, vehiculul a derapat de pe traseu, s-a lovit intr-un stalp si s-a rasturnat.

- Doi oameni au murit, iar alții sint raniți, in urma unui accident teribil, produs azi-dimineața in Romania. Oameni se aflau intr-un microbuz. Șoferul unitații de transport a pierdut controlul volanului și microbuzul s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut intre localitațile Borsec si Tulghes, in judetul…

- Unul dintre elevii de la scoala din Poroschia, judetul Teleorman, implicat in agresarea unei profesoare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru infractiunile de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii publice. Parinții lui au anunțat ca vor contesta decizia…

- De Sfantul Nicolae, elevii scolii generale din satul Delesti au primit un dar neasteptat. Dupa ani de zile de investitii si incertitudini, primaria Delesti, alaturi de conducerea scolii comunale si de Consiliul Judetean, a inaugurat noul sediu al scolii din localitate, o cladire pentru care Guvernul…

- Discursul Regelui Mihai in Parlamentul Romaniei, in 2011, a fost un moment istoric pe care romanii nu il vor uita. Monarhul a reusit atunci, cu o decenta rar intalnita, sa ne aminteasca de dragostea de tara. “Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Sunt mai bine de şaizeci…

- Centrul de Informare Europe Direct, Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui au organizat evenimentul „Erasmus, un ^ in educație”, in cadrul caruia au fost prezentate proiectele de succes implementate de liceele vasluiene. Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui a gazduit evenimentul…

- Un numar de 102.011 elevi, care erau inscrisi in scoli in anul trecut, nu au fost regasiti in anul 2017-2018, 13.471 dintre ei abandonand sistemul de educatie, peste 8.000 s-au retras, iar aproximativ 21.500 nu s-au mai prezentat la ore, potrivit datelor prezentate de ministrul Educatiei, Liviu Pop.Citeste…

- La multi ani romani! La multi ani Romania! Frumoasele urari pe care ni le spunem la ceas aniversar unii altora dar cu atat mai frumos a fost astazi pentru deficientii de auz si comunicare din Buzau care au fost prezenti la Slujba de multumire TEDEUM organizata de Ziua Nationala a Romaniei in Catedrala…

- Accidentul rutier s-a produs joi seara, pe drumul national 79, intre localitatea Simand si intersectia cu Santana, din judetul Arad. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Arad, Claudia Iuga, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca o masina in care se aflau patru…

- Saracia impiedica zeci de mii de copii din Romania sa mearga la școala. Cei mai mulți dintre ei abandoneaza cursurile pentru ca parinții lor nu au bani sa le cumpere haine, incalțamainte și rechizite.

- Institutul Oncologic „Ion Chiricuța” din Cluj-Napoca (IOCN) a fost acreditat și a primit denumirea de „Clinical Cancer Center” din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes (OECI), ceea ce reprezinta o premiera pentru Romania și o recunoaștere a faptului ca unitatea…

- Sindicatele se organizeaza de la o zi la alta și fac toate demersurile juridice pentru o ieșire masiva in strada. Blocul Național Sindical (BNS) anunța ca se va alatura protestelor societații civile și pe 12 decembrie urmeaza sa se iasa in strada pentru a-și expune nemulțumirile. Acestea se refera la…

- In numarul din 6 noiembrie am prezentat prima parte a micii anchete despre salariile bugetarilor aradeni, iar in cel din 13 noiembrie o parte secunda, afland atunci ce salarii au angajații din instituțiile și societațile aflate in subordinea Primariei. Astazi, a venit randul celei de-a treia parți…

- Semnele de circulatie din Alba Iulia sunt adevarate pericole pentru pietoni. Pe unele strazi au fost montate aproape pe mijlocul trotuarului si la mica inaltime. Daca nu esti atent risti sa fii ranit foarte grav. Mai multe persoane au ajuns deja la spital cu capul spart sau cu alte rani serioase…

- In perioada 12-17 noiembrie 2017 la Turda se va desfașoara SAPTAMANA LIRICA. Tineri soliști de opera și studenți din Spania, Italia, Coreea de Sud, Japonia, China si Romania, participa in

- Centrul medical SanConfind Poiana Campina și Biogenis - Banca de celule stem organizeaza un seminar destinat viitorilor parinți. Evenimentul va avea loc pe 18 noiembrie 2017, de la ora 11.00, la Hotelul Central din Ploiești. "Școala viitorilor parinți" se adreseaza atat mamicilor, cat și viitorilor…

- In cadrul Raportului macroeconomic de toamna Comisia Europeana previzioneaza pentru Romania o decelerare a ritmului anual de crestere economica de la 5,7% in 2017 la 4,4% in 2018, respectiv 4,1% in 2019, scenariu axat pe temperarea consumului privat si redinamizarea investitiilor productive, arata…

- Dispozititvul de autotestare HIV/SIDA a ajuns, pentru prima data, in Romania, fiind a patra tara din Europa care poate oferi pacientilor posibilitate de a afla singuri daca sunt sau nu purtatorii acestui virus. In prezent, in Romania, exista...

- "Dupa ce au experimentat in trei etape inghetarea contributiei la Pilonul II, romanii se confrunta acum cu scaderea acesteia si, implicit, cu reducerea semnificativa a economiilor lor pentru pensie", atrage atentia miercuri Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). "Reducerea…

- Universitatea „Spiru Haret” prin Facultatea de Medicina Veterinara, in parteneriat cu Asociatia One Health – New Medical Concept Romania, organizeaza primele cursuri de formare profesionala in domeniul One Health din Romania, dedicate specialistilor licentiati in stiinte medicale, respectiv stiintele…

- Fostul deputat Gelu Vișan și fostul jurnalist și senator Sorin Roșca Stanescu au anunțat ca ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, ar urma sa fie schimbat din post. In locul sau va veni Elias Wexler, un roman nascut la Iași.

- Adevarate averi au fost create pe spinarea naivilor, imediat dupa Revolutie, prin celebrele jocuri piramidale de tipul ”Caritas” ori ”Gerald”. Sute de mii de romani si-au depus economiile de-o viata in speranta ca vor castiga chiar si de opt ori mai mult, dar au ramas, intr-un final, cu buzele umflate.…

- Cu sprijin german, in Romania se va infiinta prima scoala profesionala in sistem de invatamant dual care va pregati specialisti in sudura. Practic, va fi un centru de excelenta in sudura.

- Invațamantul profesional poate fi considerat ”școala fara șomeri”. Elevii primesc 200 de lei bursa de la stat, plus intre 200 si 1.000 de lei de la companiile unde fac practica, dar și cazare, masa și transport, iar dupa 3 ani au locul de munca asigurat. Practic, un elev care joi ia examenul de certificare,…

- Prima școala profesionala in sistem de invațamant dual care va pregati specialiști in sudura se va inființa, cu sprijin german, in județul Bihor, in localitatea Cadea, aparținand de orașul Sacueni. "Felicit județul Bihor pentru înființarea primului proiect pilot pe…

- - Un investitor de retail are la dispozitie pana pe 2 noiembrie sa subscrie actiuni la Sphera - Oferta nu are discount - Subscrierea minima: 100 de actiuni la pretul fix de 33 lei/actiune - Pretul de listare este cuprins intre 25 si 33 lei - Capitalizarea companiei poate ajunge la 1,3 mld. lei, in top…