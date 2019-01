Stiri pe aceeasi tema

- Euro se vinde si cu peste 4,8 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un nou nivel record pentru euro. Pe piata interbancara, euro a depasit pragul de 4,73 lei.BNR a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7142 lei, aceasta fiind…

- Cursul de schimb leu/euro a atins marți un nou maxim istoric, de 4,7142 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,13% fața de luni, arata datele afișate de Banca Naționala a României (BNR) Aceasta este a șasea zi de creștere consecutiva, continuând tendința de saptamâna trecuta.…

- Moneda europeana isi continua elanul din ultimul timp si creste si joi pana la valoarea de 4,6890 lei. Cursul de schimb anuntat de BNR este astfel un nou maxim istoric, dupa o crestere de 0,13% fata de cotatia euro de miercuri. Aceasta este a treia zi de crestere consecutiva, continuand…

- Cursul valutar leu-euro a atins, joi, un nou minim istoric: 4,6764 lei, o scadere de 0,09% fața de miercuri, arata datele publicate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), scrie Mediafax.Cursul de schimb pentru euro a ajuns la cel mai redus nivel istoric miercuri, 4,6722 lei, o creștere de 0,11%…

- Intr-un interviu acordat Euromoney, Mustier a spus ca nu poate avea loc 'o evolutie non-organica a grupului in urmatorii trei-patru ani'. Potrivit directorului general de la UniCredit, 'in contextul actual este dificil sa se intample ceva in Europa'. Insa Mustier a adaugat ca 'pe termen mediu, Europa…

- Leul s-a apreciat joi in fața principalelor monede, comparativ cu nivelurile de miercuri, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Cursul valutar pentru euro a scazut, joi, cu 0,2% fața de miercuri, pana la 4,6553 lei, conform datelor afișate de BNR. Un nivel mai redus de atat…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 6,62 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, cu 38,5% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, ritm accelerat fata de cel raportat luna trecuta. În primele nouă luni ale anului trecut, deficitul contului curent…

- O strada din Cluj-Napoca va deveni prima artera „smart” din Romania, cu stalpi de iluminat cu wifi si camere video si banci cu incarcare prin USB a telefoanelor mobile. Modernizarea strazii a fost aprobata luni de CL, finantarea fiind asigurata din fonduri europene de 1,3 milioane de euro.Primarul…