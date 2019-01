Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala continua sa se deprecieze, cotatiile de miercuri dimineata de pe piata valutara anuntand un curs de 4,757 lei/euro, fata de nivelul oficial de 4,71 lei/euro anuntat ieri de BNR.

- Ziua și maximul istoric pentru euro in raport cu leul. Moneda euro a continuat sa creasca in raport cu leul și atinge, marti un nou maxim istoric la cursul anunțat de BNR, dupa ce toata saptamana trecuta a doborat record dupa record. Moneda euro a continuat sa creasca in raport cu leul și atinge,…

- Leul continua tendinta de scadere in raport cu euro, cursul afisat luni de Banca Nationala a Romaniei pentru moneda europeana fiind de 4,7081 lei/euro, in crestere cu 1,06 bani (+0,23%). De asemenea, leul a pierdut teren si in fata dolarului american, care a ajuns la 4,1377 lei, in crestere cu 1,85…

- Dupa trei saptamani de stabilizare sub pragul de 4,66 lei, cursul euro a revenit ieri peste acest nivel, in timp ce dolarul american si-a accelerat aprecierea. Cursul euro a crescut de la 4,6528 la 4,6605 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,655 – 4,661 lei. Cotatia de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6556 lei/euro, in urcare cu 0,03% fata de nivelul atins miercuri. Totodata, pretul aurului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni si jumatate. Miercuri, euro a crescut la 4,6542 lei. Joi, dolarul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6639 lei/euro, in urcare cu 0,01% fata de nivelul atins joi.Joi, euro a urcat la 4,6635 lei, scrie News.ro. Vineri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…

- Decizia de acum doua zile a BNR de a interveni in piata, imprumutand bancile comerciale cu 16,7 miliarde lei (circa 3,6 miliarde euro), la o dobanda de 2,5%, egala cu cea de politica monetara, s-a reflectat printr-o noua scadere a indicilor ROBOR. Pe segmentul valutar am asistat la mentinerea pe depreciere…

- Pe segmentul valutar am asistat la menținerea pe depreciere a leului, dolarul american atingând un nou maxim al ultimelor 16 luni. Cursul dolarului american a crescut de la 4,0898 la 4,1080 lei, iar cotațiile din piața fluctuau între 4,099 și 4,113 lei. Media monedei unice…