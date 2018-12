Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6495 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins vineri. Vineri, euro a scazut la 4,6480 lei, cel mai slab nivel din 18 septembrie, cand a fost cotat la 4,6478 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata…

- Leul s-a apreciat joi in fața principalelor monede, comparativ cu nivelurile de miercuri, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Cursul valutar pentru euro a scazut, joi, cu 0,2% fața de miercuri, pana la 4,6553 lei, conform datelor afișate de BNR. Un nivel mai redus de atat…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru joi, 15 noiembrie, un curs de 19 lei si 22 de bani pentru un euro, cu sase bani mai mult decat ieri.Si dolarul creste cu trei bani si a ajuns la valoarea de 17 lei si cinci bani.

- CURS VALUTAR 13 noiembrie. Banca Nationala a Romaniei a afisat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, in crestere cu 0,13 bani (+0,03%), comparativ cu cotatia din sedinta anterioara, cand moneda...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6665 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de nivelul atins luni. Marti, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la euro, a crescut de la 4,0898 lei la 4,1080 lei. Este un nou maxim al ultimelor…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru azi un curs de 19 lei si 60 de bani pentru un euro, cu patru bani mai putin decat ieri.Cotatia dolarului a crescut cu un ban si are un pret de 16 lei si 97 de bani.

- Leul incepe saptamana prost si scade, luni, in comparatie cu dolarul si euro, desi a incheiat saptamana trecuta in crestere. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat luni un euro la 4,6663 de lei/unitate, in crestere fata de vineri. Dolarul american s-a apreciat si el, fiind cotat…

- Curs valutar 8 octombrie 2018. Banca Naționala a Romaniei cursul valutar pentru luni, 8 octombrie 2018, ziua de dupa referendum. Euro a scazut la 4.6671 Lei, fața de cursul anunțat vineri de BNR, cand moneda europeana era 4,6685. Curs valutar 8 octombrie 2018. Banca Naționala a Romaniei a anunța un…