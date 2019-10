Cursul de schimb in 2019: Ce estimari au bancile pentru finalul de an

Stiri pe aceeasi tema

- Bancile italiene trebuie sa caute sa realizeze fuziuni pentru a-si reduce costurile si a-si majora profiturile, a afirmat ministrul Economiei, Roberto Gualtieri, in cadrul audierii in Parlament, transmite agerpres.ro.

- Este schimbarea momentului pentru milioane de romani! Bancile schimba complet regulile in provonța celor care platesc cu cardul de debit sau de credit, indiferent daca este vorba despre plați la comercianți, bancomate sau in mediul online!

- Ministerul Finanțelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care reglementeaza condițiile generale de inființare și funcționare a bancilor naționale de dezvoltare, care sunt constituite și funcționeaza ca instituții de credit conform prevederilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2006…

- Telefoanele, laptopurile, tablete, multifunctionalele, sistemele PC, componentele pentru PC si televizoarele sunt cele mai vandute produse in perioada de dinaintea inceperii anului scolar, iar cumparaturile generate de inceperea noului an scolar aduc un plus de 20 - 25% la vanzari, a anuntat, joi,…

- Eco Garden Construct, una dintre firmele care se ocupa de reabilitarea Parcului Central „Simion Barnuțiu” si schimbarea gazonului de pe Cluj Arena, a postat noi imagini cu reamenajarea celor doua obiective. „Am început saptamâna cu spații verzi și frumoase folosind bugetul…

- Ansamblul Folcloric "Ardeleana" Campia Turzii a participat in aceste zile la cel mai mare festival de folclor din Europa: "The Beskidy Highlanders' Week of Culture" din Polonia. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Pentru a efectua o banala plata, cu ordin de plata, la un ghiseu ti se prelucreaza datele si la un alt ghiseu ti se face incasarea banilor si astfel reusesti performanta sa stai la rand de doua ori. Obraznicia nu se opreste aici, de ea au parte si persoanele fizice atunci cand spre exemplu trebuie…

- Partidul noului președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, conduce în alegerile parlamentare anticipate cu 43,9% din voturi, un scor record, relateaza AFP.Zelenski spune ca prioritațile sale este sfârșitul razboiului din est care a facut peste 13.000 de morți în cinci ani…