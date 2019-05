Curse cu timpi buni, Adrian Marciu – dublu câştigător Hipodromul Ploiesti a gazduit, sambata, cea de-a treia reuniune oficiala de trap din acest an si, in ciuda faptului ca nu s-au desfasurat Curse Clasice sau Semiclasice, evenimentul fiind gandit pentru a nu avea o pauza prea mare pentru trapasi, circa 800 de spectatori au tinut sa profite de vremea placuta si sa vada cele patru intreceri din program. Evident, interesul multora dintre iubitorii trapului este in crestere in acest an, in conditiile in care Casa de Pariuri Fortuna a avut din nou incluse in oferta sa trei dintre cursele acestei reuniuni, rezultatele fiind “din toate categoriile” – adica,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

- Hipodromul Ploiesti va gazdui, astazi, incepand cu ora 11.00, o noua reuniune oficiala de trap, cea de-a III-a a sezonului 2019, insa prima cu caracter ordinar, fara Curse Clasice sau Semiclasice in program. Gandit si pentru a nu le impune cailor de pe hipodrom o pauza prea mare intre reuniuni, intervalul…

- Prima reuniune oficiala de trap din 2019 nu a avut parte de o vreme prielnica, dar a adunat in tribunele Complexului Hipodrom circa 400 de iubitori ai turfului, atrasi atat de posibilitatea de a paria pe trei dintre cele patru curse de trap ale zilei, cat si de a vedea cele doua curse de galop foarte…

