- Cursa aeriana WizzAir Timisoara - Roma a decolat, marti, cu intarziere de aproximativ 30 de minute, dupa ce un barbat i-a furat unei pasagere mai multe bijuterii, in timpul procedurilor de imbarcare. Femeia a anuntat furtul inainte de a urca in avion.

- Politistii din localitatea Giroc au efectuat, miercuri, trei perchezitii domiciliare pe raza municipiului Timisoara la persoane banuite de tainuire, in urma carora au fost ridicate in vederea cercetarilor televizoare, laptopuri, telefoane mobile si scule folosite in constructii. "Perchezitiile au vizat…

- Avionul care avea ca destinație orașul german Nurnberg s-a intors pe aeroportul din Sibiu dupa ce o tanara de 34 de ani a avut probleme medicale. Imediat dupa ce aeronava Wizz Air a aterizat, femeia a fost preluata de un echipaj SMURD, potrivit Agerpres. „Wizz Air-ul cu destinatia Nurnberg a decolat…

- Bucuresti, 9 sep /Agerpres/ - Un avion a revenit duminica pe aeroportul din Sibiu, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau, femeia fiind transportata ulterior la spital pentru ingrijiri medicale. "Wizz Air-ul cu destinatia Nurnberg a decolat la ora 12,33, a revenit la aeroport dupa 40 de…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a ajuns la o intelegere cu sarbul Miodrag Perisici... The post Un sarb pe banca „leilor” din baschetul timișorean appeared first on Renasterea banateana .

- La Gara de Nord din Timisoara, un barbat a incercat sa fure ambulanta SMURD a pompierilor militari, apoi a lovit si injurat politistii. The post Si salvarile pot fi furate. A incercat un barbat in Gara de Nord din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Mai multi participanti la sarbatoarea comunei ne-au relatat ca in vreme ce primarul era huiduit la scena deschisa si a fost nevoit sa se ascunda ca sa scape de rusine, Radu Penciu-absolvent al Facultatii de Științe Economice, Universitatea de Vest din Timișoara, tanarul recent sabotat viceprimar era…