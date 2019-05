Un avion de pasageri al companiei low-cost Wizz Air, care efectua cursa București - Bruxelles, a revenit la sol de urgenta, in aceasta dimineata, dupa ce a lovit o pasare in timpul decolarii. Incidentul a avut loc la cateva minute dupa decolarea aeronavei programata miercuri dimineața la ora 07:00, iar reprezentanții companiei au anunțat ca niciun pasager nu a avut de suferit in urma incidentului. Decizia de a reveni la sol a fost luata de pilot, pentru siguranța pasagerilor și a echipajului, iar aeronava a fost verificata de personalul tehnic, odata revenita la sol. Avionul urmeaza sa decoleze…