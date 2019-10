Cursă Tarom - aterizare de urgență la Roma Avionul Tarom a aterizat de urgența din cauza unei femei care a facut avort spontan in toaleta aeronavei. Femeia a fost preluata de o ambulanța, imediat ce avionul a aterizat in siguranța. Ceilalți pasageri au fost redirecționați catre alte curse spre București, iar acolo unde nu a fost posibil, au fost cazați la hoteluri din Roma, conform Antena 3. Ei vor ajunge astazi in țara. Decizia de a nu mai continua zborul a fost luata din cauza ca piloții depașisera timpul de zbor și nu mai aveau voie sa continue cursa. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

