Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta ca, vineri, ca circulatia rutiera este oprita pe sensul catre Capitala al Autostrazii Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, din cauza vizibilitatii reduse in urma unui incendiu de vegetatie.

- Citeste si: Doar 20% dintre romanii din mediul urban merg la piata. Producator de fructe din piata Obor: Lumea cumpara tot ce are nevoie din supermarket, unde gaseste de toate „Se aduc mere din import Ungaria cu 0,5 lei kilogramul, mere subventionate. Eu nu pot sa vand la pretul asta pentru ca…

- A 11-a editie a festivalului Bega Bulevard are loc vineri, sambata și duminica, intre Podul Mihai Viteazul si Podul Maria. Vor fi diverse activitați pentru mici și mari, concerte și nu va lipsi tradiționala deja cursa a rațuștelor. The post Bega Bulevard 2018, cu vaporașe, concerte și cursa rațuștelor…

- CHIȘINAU, 29 aug — Sputnik. Gradinița numarul 92 din Capitala nu va putea activa din cauza problemelor aparute în procesul de angajare a personalului. O declarație în acest sens a fost facuta de consilierul socialist Ion Ceban, în cadrul unei conferințe de presa privind…

- CHIȘINAU, 29 aug — Sputnik. Gradinița numarul 92 din Capitala nu va putea activa din cauza problemelor aparute în procesul de angajare a personalului. O declarație în acest sens a fost facuta de consilierul socialist Ion Ceban, în cadrul unei conferințe de presa privind…

- Unde vor avea loc ultimele doua runde sezonul de drift 2018. Campionul se decide pe circuitele stradale in centrul orașelor. Romanian Drift Community a anunțat, in mod oficial, ca rundele finale ale acestui an vor avea loc la Rovinari, pe 25-26 august, respectiv Baia Mare, pe 22-23 septembrie. Sunt…

- Apartamentul de vis pentru care ati economisit bani de chirie se poate transforma foarte usor intr-un cosmar. Este si cazul unor tinere din Capitala care au avut parte de o experienta nu doar neplacuta, ci si paguboasa. Pagubita: Am urcat in apartament. Am semnat contractul. I-am dat 480 de euro.…

- Mihai Țugui, consilier municipal din partea Opoziției, a gasit soluția sa curețe Bucureștiul de mașinile care ocupa degeaba puținele locuri de parcare existente. Acesta a propus Primariei sa cumpere rablele de la proprietari cu o suma in jurul valorii de 3.000 de lei. Banii ar urma sa fie acordați…