- Dispozitivul FlexPai este o adevarata premiera mondiala. Rouyu Technology, o companie chineza putin cunoscuta, care se intampla sa fie si un producator de display-uri, a lansat primul smartphone cu ecran flexibil, acesta reusind sa ajunga pe piata inaintea gigantilor precum Samsung, Huawei, Xiaomi sau…

- Noul Galaxy A6s, produs de un partener din China, nu este singura surpriza de la evenimentul pe care Samsung l-a tinut ieri. Compania a venit si cu un produs aproape „prea bun pentru a fi adevarat”, pe care doar l-a sugerat si caruia i-a dat...

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a ratat posibilitatea de a obtine, duminica, al cincilea titlu de campion mondial in Formula 1 (al doilea consecutiv), dupa ce, plecat din pole position, a ocupat doar locul al treilea in Marele Premiu al SUA. Cursa de la Austin a fost castigata de finlandezul Kimi Raikkonen…

- Seful diviziei Samsung Mobile, DJ Koh, a vorbit pentru prima data intr-un interviu despre viitorul smartphone cu ecran pliabil, pe care compania sud-coreeana il va lansa la inceputul anului viitor.Un fel de smartphone 2-in1, gadgetul va avea doua moduri de utilizare: smartphone usor de transportat atunci…

- Pana acum am tot vazut Huawei Mate 20 Pro in diverse imagini neclare, sau realizate dupa descrieri ale celor care au vazut telefonul in software 3D. De acum inainte insa nu mai avem nevoie de aceste descrieri, intrucat avem primele imagini cu telefonul in trei dintre variantele de culoare in care acesta…

- Samsung a anunțat ca va deschide un nou centru de cercetare in domeniul inteligenței artificiale (AI – artificial intelligence) in New York City, SUA, pentru a-și consolida capabilitațile in acest domeniu. Compania mare are centre de AI in Coreea de Sud, Canada, Rusia și SUA.

- Urmatorul smartphone pe care HTC il are in dezvoltare, modelul U12 Life, ar putea fi primul telefon al brandului taiwanez care nu va fi 100% dezvoltat de catre echipa sa. Exista noi zvonuri care sugereaza ca HTC va adopta o abordare similara cu cea pe care alte companii precum BlackBerry au pus-o in…

- Compania coreeana de telefoane mobile Samsung a prezentat noul smartphone, Galaxy Note 9. Telefonul vine cu o serie de noutați revoluționare pe piața, și aduce imbunatațiri in ceea ce privește memoria telefonului și autonomia. Telefonul Galaxy Note 9 are un ecran Super AMOLED de 6,4 inch, cu 1440 x…