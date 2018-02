Stiri pe aceeasi tema

- Corneliu Porumboiu se intoarce la Berlin tot in secțiunea „Forum”, tot cu un documentar și tot despre fotbal: „Fotbal infinit”. Un film despre romanul care de zece ani viseaza sa inventeze un nou sport, un fel de fotbal pe teren octogonal.

- Pelicula vasluianului Corneliu Porumboiu, care a avut premiera mondiala la Festivalul de Film de la Berlin, se bucura de aprecieri unanime, cinefilii considerandu-l un stralucit eseu despre libertate interioara, mici destine anonime și super-eroi neștiuți de nimeni. La ediția din acest an a Festivalului…

- Exploatare comerciala a unei tragedii inca foarte sensibile sau o reamintire binevenita a faptului ca demonul este inca viu? Prima adaptare pentru marele ecran a dramei de pe insula Utoya ii divizeaza pe supravietuitorii acestui masacru din Norvegia anului 2011, in care au murit zeci de adolescenti,…

- "Lemonade", debutul in lungmetraj al regizoarei Ioana Uricaru, produs de Cristian Mungiu, are premiera mondiala luni, de la ora 22.30, in sectiunea competitionala Panorama a Festivalului de Film de la Berlin, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- San-Mihai este o localitate romaneasca pura unde se pastreaza cu sfințenie limba, graiul, portul și mai ales obiceiurile. In majoritatea cazurilor locuitorii de aici iși duc traiul prin Elveția și peste Ocean. Și asta nu de azi sau ieri, ci de zeci de ani. Sunt chiar multe cazuri in care au cetațenia…

- Cineastul Idrissa Ouedraogo, recompensat cu trofee la festivalurile de la Cannes si Berlin, a murit la varsta de 64 de ani. Nascut pe 21 ianuarie 1954, in Burkina Faso, scenaristul si regizorul Idrissa Ouedraogo a devenit cunoscut pentru lungmetraje ca „Yaaba” (1989), „The Law/ Tilai” (1990) si „Samba…

- AFLA programul complet al Festivalului „Serbarile Zapezii” Borsa, editia a XV-a 2018 Primaria Orasului Borsa, Consiliul Local Borsa si Serviciul Cultura organizeaza in 17-18 Februarie 2018 cea de a XV-a editie a Festivalului „Serbarile Zapezii”. Evenimentul va avea loc in Pasul Prislop. Concursul de…

- Joi seara a inceput Festivlaul de Film de la Berlin, ediția din 2018. Deschiderea oficiala a fost reprezentata de lansarea in premiera a animației „Isle of Dogs”, de Wes Anderson. Unul dintre invitații speciali ai galei de deschidere a fost celebra actrița britanica, premiata cu Oscar, Helen Mirren.…

- Joi s-a dat startul celei de-a 68-a ediție a Festivalului de film de la Berlin, unul dintre cele mai așteptate evenimentele de premiere ale anului. Romania este reprezentata la aproape toate categoriile de la Berlinala, ba mai mult, Regizorul Calin Peter Netzer, care a caștigat Ursul de Aur in 2013…

- Pelicula ''Isle of Dogs'', semnata de regizorul american Wes Anderson, o animatie inedita despre un oras din Japonia care isi deporteaza cainii la groapa de gunoi de pe o insula in timpul unei epidemii de gripa canina, a fost proiectata joi in deschidea Festivalului International de…

- A început Festivalul de Film de la Berlin. Iar România are participanți la aproape toate secțiunile importante ale festivalului, considerat una dintre cele mai importante evenimente cinematografice din lume.

- Unsprezece filme de scurtmetraj au fost prezentate in deschiderea primei editii a Nordic Film Festival, joi seara, la Cinema Elvire Popesco, de la Institutul Cultural Francez din Bucuresti. In cadrul festivalului, care se va desfasura pana duminica la Cinema Elvire Popesco, publicul va avea posibilitatea…

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizatorul emisiunii Editia de seara de la Romania TV, analizeaza intr-un scurt interviu pentru STIRIPESURSE.RO conferinta de presa sustinuta miercuri seara de Laura Codruta Kovesi. Ciutacu afirma ca sefa DNA a mintit in cel putin trei raspunsuri la intrebarile reporterilor,…

- „Foxtrot”, care exploreaza pierderea si datoria militara cu care se confrunta o familie israeliana, este programat sa deschida, pe 13 martie, Festivalul de Film Israelian din Paris. Filmul a fost recompensat cu Leul de Argint, Marele Premiu al juriului, la cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din România, NEVERSEA va avea loc în perioada 5-8 iulie 2018, în Constanța. Povestea NEVERSEA continua și în 2018 cu experiențe unice, artiști în premiera în România și cu cei mai frumoși…

- Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro s-a sinucis joi, la varsta de 68 de ani, informeaza Reuters si AFP, care preiau presa locala. Stirea a fost publicata inclusiv de oficiosul guvernamental Granma. Fidel Castro Diaz-Ballart a fost tratat de o depresie puternica, timp de…

- Ediția cu numarul opt a proiectului British Documentary se va desfașura in fiecare zi de miercuri din perioada 7 februarie - 14 martie 2018 la Cinema Muzeul Țaranului (Studioul „Horia Bernea”).

- Editia a XXVII-a a expozitiei „Fabricat in Moldova”, traditional desfasurata de catre Camera de Comert si Industrie, sub patronajul Guvernului Moldovei, a fost inaugurata miercuri, 31 ianuarie, la Moldexpo, transmite IPN.

- Jurnalista tv Ekaterina Gordon s-a retras din cursa pentru alegerile prezidențiale din Rusia, a anunțat secretarul sau de presa, Oleg Țurikov, citat de Interfax. El a explicat ca Gordon a strans 107.000 de semnaturi in sprijinul nominalizarii sale, dar a decis sa-și retraga candidatura și sa creeze…

- Artista știe exact ceea ce vrea. Sore a descoperit rețeta reușitei și e convinsa ca aceasta se afla in ”agenda” sa, in care-și noteaza totul. Artista trece printr-o perioada foarte buna din punct de vedere profesional. Și-a facut un nume in muzica, este cautata de organizatorii de spectacole, iar in…

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Lungmetrajul de debut al regizoarei Adina Pintilie, "Nu ma atinge-ma", a fost inclus in competitia celei de-a 68-a editii a Festivalului de Film de la Berlin, care va avea loc in perioada 15 - 25 februarie, potrivit site-ului evenimentului.

- Piesa Scene dintr-o casnicie va fi pusa in scena la Teatrul Național Timișoara, miercuri, 10 ianuarie de la ora 19. Traducerea este semnata Carmen Vioreanu iar regia ii aparține lui Radu Jude. Povestea piesei este despre un cuplu (Johan și Marianne) care ar putea figura pe coperta oricarei…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…

- Dupa aproape trei ani petrecuți in Bulgaria, Claudiu Keșeru ar putea bifa o noua experiența in fotbalul internațional. Mai exact, Keșeru (31 de ani) ar putea ajunge in Turcia, la Akhisaraspor Belediyespor, locul 12 in campionatul Turciei. Site-ul turc yeniasir.com. ...

- Steaua, mersul cu Capra sau Ursul si multe alte obiceiuri de iarna au fost prezentate astazi la Rascani, in cadrul Festivalului "Sfanta-i datina strabuna". Evenimentul a adunat 30 de ansambluri folclorice din nordul tarii.

- Regizorul iranian Mohammad Rasoulof, premiat anul acesta la Cannes pentru „Lerd”, a fost arestat la domiciliu sub acuzatia de „propaganda impotriva regimului” si „punere in pericol a securitatii nationale”, scrie AFP.Filmul, tradus „A Man of Integrity”, premiat in sectiunea Un Certain Regard…

- Productia „Tara moarta”, pentru care Radu Jude a fost recent premiat pentru regie la festivalul de film La Orquidea (Cuenca), este cel mai vizionat documentar romanesc al anului 2017. Filmul a fost vizionat de peste 5.100 de spectatori, de cand a fost lansat in cinematografele romanesti, pe 25 august,…

- Duminica, 17 decembrie 2017, la Centrul Cultural „Iacob Muresianu” Blaj, incepand cu ora 14.00, va avea loc a XVIII-a editie a Festivalului de Colinde „O, ce veste minunata”, organizat de Despartamantul „Timotei Cipariu” Blaj al ASTREI, impreuna cu Primaria si Consiliul Local Blaj, in parteneriat cu…

- Circulatia va fi inchisa, in data de 17 decembrie 2017, intre orele 15:15 si 17:00, pe urmatorul segmenet: strada Domneasca (str. Lahovary) – strada Brailei – b-dul George Cosbuc, anunta Biroul de Presa al Primariei Galati. Motivul inchiderii circulatiei este pentru buna desfasurare a Festivalului de…

- Regele Mihai a devenit monarg pe vremea cand era doar un copil. Presa vremii a ilustrat intr-un mod aparte succesiunea la tron a regretatului monarh. Mihai I a fost regele Romaniei intre 20 iulie 1927 și 8 iunie 1930, precum și intre 6 septembrie 1940 și 30 decembrie 1947. Fiu al principelui moștenitor…

- Pelicule din Chile, Germania, Ungaria si Suedia se numara intre cele noua productii care au fost alese de Academia de Film Americana pe lista scurta pentru o nominalizare la „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza” a premiilor Oscar 2018.Citeste si: Companiile municipale…

- ​Pe 10 decembrie s-a lansat oficial linia de mare viteza dintre Berlin si Munchen, drumul de peste 600 km dintre cele mai mari doua orase germane fiind parcurs in sub patru ore de trenurile ICE. Presa scrie insa ca au existat probleme in primele zile, unele trenuri fiind anulate, iar altele avand intarzieri…

- Chelsea se alatura lui Liverpool și Arsenal pentru a-l achiziționa pe Thomas Lemar, atacantul lui AS Monaco, in ianuarie. Presa engleza a avansat suma de 86 de milioane de lire sterline, care va trebui platita clubului francez pentru fotbalist. L"Equipe a anunțat ca "albaștrii" și-au stabilit drept…

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la editia din 2018 a Globurilor de Aur cu nu mai putin de sapte nominalizari, relateaza AFP. La editia din acest an categoriile dedicate actorilor sunt pline de vedete de prim-plan, dintre care multe sunt deja laureate…

- In aceste zile, colindatorii bat la “porțile” sufletelor noastre aducandu-ne in case bucuria colindelor strabune. Tradițiile, obiceiurile și colindele de Craciun aduc lumina in ochii oamenilor de toate varstele. Acesta este unul din motivele pentru care Asociatiunea ASTRA Carei a decis sa organizeze…

- Gestul unui motociclist brasovean, care a ajutat un barbat sa prinda autobuzul, a ajuns subiect in presa internationationala. Filmul, cu titlul „Bunul Samatitean“, a impresionat mii de internauti.

- Filmul de animație a lui Wes Anderson "Isle of Dogs" va fi prezentat la 15 februarie in deschiderea celei de a 68-a ediții a Festivalului internațional de film de la Berlin de anul viitor, informeaza luni site-ul berlinale.de, consultat de Agerpres. Sursa foto: berlinale.de …

- Festival de Colinde și Tradiții de Iarna la CCS Festivalul de Colinde și Tradiții de Iarna „Laurențiu Hodorog” va avea loc organizeaza in perioada 8-9 decembrie 2017 la Casa de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca . "Dragostea pentru obiceiurile de iarna, colindele autentice, tablourile de Craciun…

- Alerta cu bomba de la targul de Craciun din Potsdam, oraș aflat in apropiere de Berlin, a fost una falsa. Pachetul suspect facea de fapt parte dintr-o tentativa de șantaj a companiei de curierat DHL, relateaza agenția DPA pe site-ul sau. Targul de Craciun din Potsdam a fost evacuat vineri seara , dupa…

- Noi detalii in cursa Chișinau-Roma din cinci noiembrie curent, cand aeronava a fost nevoita sa faca mai multe cercuri și a aterizat cu dificultate. Pe 1 decembrie, Agenția Naționala pentru Securitatea Zborurilor din Italia a calificat incidentul aviatic drept unul serios și a deschis o investigație…

- Trupa de teatru a Liceului ”Mihail Kogalniceanu” Vaslui a obținut premiul I și premiul al II-lea la ediția a IX-a a Festivalului de Teatru Bilingv “Eugen Ionescu”, desfașurat la Buzau in perioada 25-26 noiembrie. Trupa de teatru a Liceului Teoretic “Mihail Kogalniceanu” (LMK) Vaslui, condusa de profesoara…

- În fiecare an, un grup de jurnalisti din toata Europa alege, în urma unor teste, modelul care poarta titlul de Masina Anului. Pentru editia din 2018, juriul a facut o lista cu 7 de masini care intra în cursa. În 2017, noul Peugeot 3008 a fost modelul încoronat…

