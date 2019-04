Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol i-a luat prin surprindere pe Ruby, Teleșpan, Bogdan Boanta și George Vintila, cu o proba la care vedetele au trebuit sa raspunda la intrebari despre ceilalți concurenți aflați in cursa.

- In aceasta emisiune, echipele au trecut printr-o proba extrem de grea, denumita "Cursa pe jumatate", fiecare echipa fiind nevoita sa se desparta. In vreme ce unul dintre ei a ramas cu Gina Pistol pentru a indeplini jocuri și provocari, celalalt a plecat intr-o cursa plina de mister. Cei care…

- O noua etapa Asia Express – Drumul Elefantului, reality-show difuzat aseara pe Antena 1, i-a provocat pe concurenții ramași in competiție sa lupte pe cont propriu. In vreme ce Ana Morodan, Robert, CRBL, Cocuța și Șerban Copoț au ramas alaturi de Gina Pistol pentru a indeplini o serie de jocuri, Teleșpan,…

- CRBL, Ana Morodan, Șerban Copoț și Cocuța, ramași cu Gina Pistol, au primit ca misiune sa gaseasca cinci vase in care se afla logo-ul "Asia Express". De clasamentul obținut de Ana Morodan, Robert, CRBL, Cocuța și Șerban Copoț, in urma jocului, va depinde soarta in cursa a colegilor de echipa.

- Pana in acest moment, echipele de la Asia Express au parcurs mai bine de jumatate din traseu și au reușit sa infrunte, impreuna, obstacole fizice și psihice ce le-au testat limitele. Cu toate acestea, in seara aceasta vor fi nevoiți sa lupte pe cont propriu, in "Cursa pe jumatate". "Acest Drum al…

- O noua cursa pentru ultima șansa va pune in pericol soarta a trei echipe ramase in competiția celui mai dur reality-show, Asia Express - Drumul Elefantului. In aceasta faza a concursului exista o singura pereche imuna, cea formata din Ana Morodan și Teleșpan, caștigatorii ediției de duminica. Avand…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2019. In lupta pentru imunitate, Jojo face orice ca sa ajunga prima la Gina Pistol. Actrița este atat de hotarata in ceea ce și-a propus incat iși risca și viața: "Jojo e sageata pentru imunitate, și-o dorește atat de mult" Oase și George sunt șocați de dorința ei…

- ASIA EXPRESS 2019. Pentru prima data in istoria emisiunii "Asia Express", concurenții au fost neboiți sa iși schimbe colegul de echipa, așa cum a anunțat Gina Pistol. Astfel, cel mai batran participant a fost cel care a facut alegerea. ASIA EXPRESS 2019. "Ma așteptam ca va veni un moment in…