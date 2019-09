Cursa de şoareci: Crăciunul pe care nu l-am putut gusta Rizibilul frizeaza grotescul, iar sarjarile intentionate mentin estetica spectacolului intr-o neutralitate alarmanta privitor la problemele existentiale acute. Intriga politista in care sunt prinse protagonistele seamana initial cu o cursa de soareci. Ulterior, dupa cateva schimbari de situatie elaborate scenic, in urma carora sunt dezvaluite culisele vietilor protagonistelor, iese la iveala si farsa. Inscenarea mortii tatalui de familie e pretextul pentru a dezv (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buzatu a declarat marti, pentru AGERPRES, ca dubla crima de la Caracal a pus PSD in situatia de a fi culpabilizat pentru actiunile criminalilor. 'Intr-o asemenea presiune, cum este aceea mediatica si politica creata in ultimele zile si in conditiile in care in permanenta apar tot felul de…

- ”Mana care a salvat atatea vieți n-a mai putut fi salvata”, a scris Mari Jeanne Ion pe Facebook. Medicul Ion Vasile, unul dintre marii lideri PSD ai anilor '90, a murit. Ion Vasile, fost prefect, senator si ambasador, a murit vineri dimineata la locuinta sa, dupa ce s-a luptat cu o…

- ​Ciclistul Rohan Dennis, care a abandonat joi în Turul Frantei si a creat confuzie neputând fi localizat rapid de echipa sa, a declarat ca decizia sa de a renunta la cursa a fost una corecta, transmite News.ro. “Sunt foarte dezamagit ca parasesc cursa în acest moment.…

- Romania ramane fara comisar european cel putin pana in luna septembrie. Ioan Mircea Pascu nu a putut fi votat de plenul Parlamentului. „Ioan Mircea Pașcu nu a putut sa fie votat de plenul Parlamentului...

- Cafeaua la nisip este faimoasa, iar iesenii au avut posibilitatea sa guste din licoarea fierbinte facuta de turci la un festival tinut in Parcul Expozitiei. In nisipul incins se tineau ibricele de cupru pana cand cafea dadea in clocot, apoi erau luate deoparte pentru ca zatul sa se aseze.

- Doua inspectoare din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Timiș au fost ridicate, astazi, in urma unei operațiuni a DNA Timișoara și a polițiștilor DGA. Conform primelor informații, totul a pornit de la denunțul patroanei unui salon de infrumusețare din centrul Timișoarei care a fost…

- Ultima proba scrisa din aceasta sesiune, testul la alegere al profilului si specializarii, a inceput in aceasta dimineața de la la ora 09:00. Peste 136.000 de candidati, 116.316 din promotia curenta si 19.771 din promotiile anterioare, s-au inscris pentru a sustine prima sesiune a examenului. Absolvenții…

- Unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune din Romania, Leonard Miron, a vorbit, in premiera, la "Agentia VIP", despre boala necrutatoare cu care a fost diagnonisticat in vara anului trecut.