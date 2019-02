Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce zapada s-a topit in urma incalzirii din ultimele zile, administrația locala reacționeaza. Asta, dupa ce gramezi de zapada adunate prin parcari publice sau la marginea drumurilor nu au fost adunate de nimeni, așa cum se intampla in alți ani, așteptand sa se topeasca natural. Primaria Municipiului…

- Temperaturile cu plus din ultimele zile au transformat zapada adunata pe trotuare si pe strazi in adevarate balti. Pietonii din Capitala, care traverseaza strazile cu greu, sunt nemultumiti ca apa ramane pe carosabil din cauza gurilor de canalizare infundate.

- Temperaturile cu plus topesc zapada si scot la iveala gropile imense din asfalt. O recunosc si autoritatile Capitalei, care promit sa carpeasca stazile imediat ce le va permite vremea. Pana atunci, soferii se plang ca lasa prin service-urile auto mii de lei.

- Șapte judete din nordul si nord-vestul tarii sunt, miercuri, sub avertizare cod galben de vant puternic, care la rafala atinge viteze de pana la 60 de kilometri pe ora, scrie Mediafax.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben pentru judetele Cluj, Salaj,…

- Un agent din cadrul Biroului Rutier al Politiei Caransebes, in varsta de 33 de ani, a devenit mare vedeta, dupa ce pe internet a fost postat videclipul... The post Un politist din vestul țarii apare intr-un videoclip despre Mafie (VIDEO) appeared first on Renasterea banateana .

- Un tren a deraiat in județul Hunedoara și unul in Caraș-Severin in aceasta dimineața. O persoana a fost ranita ușor, in urma acestor incidente. In Hunedoara, traficul feroviar este blocat intre localitatile Subcetate si Boiesti, din cauza unui tren care a deraiat. O persoana a fost ranita ușor in urma…

- Astazi avem o zi destul de mohorata, cu precipitatii slabe. Vor domina ninsorile si lapovita, care apar prin vest, nord-vest, prin centru, sporadic si in celelalte regiuni, potrivit stirileprotv.ro.Se mentine riscul de polei. In zonele de munte va ninge trecator, iar vantul se va inteti in…

- Romania a fost cel mai grav lovita de valul de ger in ultimele zile, insa meteorologii au vești bune. Vremea se va incalzi la inceputul lunii decembrie ... The post Vremea se schimba in toata țara. In vestul țarii temperaturile cresc peste media perioadei appeared first on Renasterea banateana .